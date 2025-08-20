المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".. جماهير فنربخشة تنتفض من أجل فلسطين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:52 م 20/08/2025
جماهير فنربخشة

جماهير فنربخشة

قامت جماهير فريق فنربخشة التركي برفع لافتة داعمة لغزة ومنددة بحرب الإبادة المستمرة وذلك خلال مباراة بنفيكا البرتغالي بتصفيات دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل السلبي مواجهة فنربخشة وبنفيكا في ذهاب الجولة التمهيدية الأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريفين في البرتغال يوم 27 أغسطس الجاري، لحسم الفريق المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورفعت جماهير فنربخشة لافتة في المدرجات تتضمن: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. حرروا فلسطين".

النرويج تتضامن مع فلسطين بعائدات مباراة الكيان الصهيوني

وفي سياق آخر، اتخذ الاتحاد النرويجي لكرة القدم موقفًا شجاعًا بدعم الفلسطينيين من خلال الأرباح المنتظرة من وراء مباراة الكيان الصهيوني بتصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة النرويج ضد الكيان الصهيوني يوم السبت الموافق 11 أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

طالع التفاصيل من هنا

