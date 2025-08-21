يتصارع 14 فريقًا على حجز المقاعد المتبقية في المرحلة الرئيسية من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويقام الدور الرئيسي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2026 بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة.

من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟

تأهل 29 فريقًا إلى الدور الرئيسي من منافسات دوري أبطال أوروبا، أو ما يعرف بـ"مرحلة الدوري"، مباشرة في 25 مايو 2025، مع نهاية منافسات الموسم الماضي في الدوريات الأوروبية.

وبحسب نظام دوري أبطال أوروبا، بدأت التصفيات التمهيدية في 8 يوليو الماضي بمشاركة 52 فريقًا، بعضها بدأ من الجولة الأولى، والبعض من الجولة الثانية، والبعض الآخر من الجولة الثالثة.

وبلغت تصفيات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 الملحق الفاصل، إذ يتنافس 14 فريقًا على آخر 7 بطاقات متبقية في الدور الرئيسي.

مباريات الذهاب

أقيمت مباريات الذهاب في الملحق الفاصل المؤهل إلى الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على يومين، 19 و20 أغسطس.

- فرينكفاروزي المجري (1-3) كاراباج الأذربيجاني

- سرفينا زفيزدا الصربي (1-2) بافوس القبرصي

- بودو جليمت النرويجي (5-0) شتورم جراتس النمساوي

- سيلتك الاسكتلندي (0-0) كايرات الكازاخستاني

- بازل السويسري (1-1) كوبنهاجن الدنماركي

- فنربخشة التركي (0-0) بنفيكا البرتغالي

- رينجرز جلاسكو الاسكتلندي (1-3) كلوب بروج البلجيكي

ولعبت الفرق التي تم ذكر اسمها أولًا على أرضها في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن مباريات الإياب تقام على يومي 26 و27 أغسطس، قبل إجراء قرعة الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا في اليوم التالي، 28 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الفرق التي تودع دوري أبطال أوروبا 2025-2026 من الملحق الفاصل، ستنتقل إلى المشاركة في الدوري الأوروبي.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ يجري "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي الفرق التي تأهلت إلى الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا، والبالغ عددها 29:

- من إنجلترا (6 فرق): مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، أرسنال، توتنهام هوتسبير، نيوكاسل يونايتد

- من إسبانيا (5 فرق): ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، فياريال، أتلتيك بلباو

- من إيطاليا (4 فرق): إنتر، يوفنتوس، نابولي، أتالانتا

- من ألمانيا (4 فرق): بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، آينتراخت فرانكفورت، بايرن ميونخ

- من فرنسا (3 فرق): باريس سان جيرمان، أولمبيك مارسيليا، موناكو

- من هولندا (فريقان): بي إس في آيندهوفن، أياكس

- من البرتغال (فريق واحد): سبورتينج لشبونة

- من اليونان (فريق واحد): أولمبياكوس

- من التشيك (فريق واحد): سلافيا براج التشيكي

- من تركيا (فريق واحد): جالاتا سراي

- من بلجيكا (فريق واحد): يونيون سانت جيلواز