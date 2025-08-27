المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم.. ختام تصفيات أبطال أوروبا.. وكأس كاراباو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:02 ص 27/08/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الأربعاء عدة مباريات تنافسية قوية في مختلف مسابقات كرة القدم.

وتختتم اليوم التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق شفهي مع جاكسون

كما تقام اليوم عدة مباريات في الدور الثاني لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو).

وفيما يلي نستعرض مباريات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

كاراباج أجدام × فيرينكفاروسي - 7:45 مساء - بي إن سبورتس HD2.

كوبنهاجن × بازل - 10 مساء - بي إن سبورتس HD2.

بوسكيتس: لم أحدد موعد اعتزالي أو موقفي من إنتر ميامي

بنفيكا × فنربخشة - 10 مساء - بي إن سبورتس HD1.

كلوب بروج × جلاسكو رينجرز - 10 مساء - بي إن سبورتس HD3.

كأس كاراباو

أوكسفورد × برايتون - 9:45 مساء.

إيفرتون × مانسفيلد تاون - 9:45 مساء.

فولهام × بريستول سيتي - 9:45 مساء.

جريمسبي تاون × مانشستر يونايتد - 10 مساء.

جدول مباريات اليوم

مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا مباريات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg