تقام اليوم الأربعاء عدة مباريات تنافسية قوية في مختلف مسابقات كرة القدم.

وتختتم اليوم التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

كما تقام اليوم عدة مباريات في الدور الثاني لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو).

وفيما يلي نستعرض مباريات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

كاراباج أجدام × فيرينكفاروسي - 7:45 مساء - بي إن سبورتس HD2.

كوبنهاجن × بازل - 10 مساء - بي إن سبورتس HD2.

بنفيكا × فنربخشة - 10 مساء - بي إن سبورتس HD1.

كلوب بروج × جلاسكو رينجرز - 10 مساء - بي إن سبورتس HD3.

كأس كاراباو

أوكسفورد × برايتون - 9:45 مساء.

إيفرتون × مانسفيلد تاون - 9:45 مساء.

فولهام × بريستول سيتي - 9:45 مساء.

جريمسبي تاون × مانشستر يونايتد - 10 مساء.

