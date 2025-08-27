كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الكرة الرسمية والجديدة لمباريات مرحلة الدوري من تشامبيونزليج في الموسم الجديد "2025-2026".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها، غدًا الخميس.

ومن المقرر أن تختتم، اليوم الأربعاء، مباريات الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، من أجل اكتمال الـ36 فريقا.

وذكر "يويفا" عبر موقعه الرسمي أن الكرة ستظهر على أرضية الملعب اعتبارًا من اليوم 27 أغسطس، في ختام مباريات الملحق المؤهِّل لدوري الأبطال.

وتستوحي كرة دوري أبطال أوروبا تصميمها من السماء والنجوم.

ويتميز تصميم الكرة بوجود نجوم دوري أبطال أوروبا الأيقونية بارزة على قاعدة بيضاء، وقد تم تعزيزها بإلهام فريد مستمد من السماء.

وتستوحي كرة دوري أبطال أوروبا تصميمها من السماء، حيث تأتي النجوم محددة باللون الذهبي ومصبوغة باللون الأزرق، وتُكمَّل برموز الأبراج المرسومة يدويًا باللون الذهبي.