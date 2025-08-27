المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
شكل أيقوني مستوحى من النجوم.. الكشف عن الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:48 م 27/08/2025
الكرة الرسمية لدوري أبطال أوروبا

الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الكرة الرسمية والجديدة لمباريات مرحلة الدوري من تشامبيونزليج في الموسم الجديد "2025-2026".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها، غدًا الخميس.

ومن المقرر أن تختتم، اليوم الأربعاء، مباريات الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، من أجل اكتمال الـ36 فريقا.

تابع مباريات الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا من هنا

وذكر "يويفا" عبر موقعه الرسمي أن الكرة ستظهر على أرضية الملعب اعتبارًا من اليوم 27 أغسطس، في ختام مباريات الملحق المؤهِّل لدوري الأبطال.

وتستوحي كرة دوري أبطال أوروبا تصميمها من السماء والنجوم.

ويتميز تصميم الكرة بوجود نجوم دوري أبطال أوروبا الأيقونية بارزة على قاعدة بيضاء، وقد تم تعزيزها بإلهام فريد مستمد من السماء.

وتستوحي كرة دوري أبطال أوروبا تصميمها من السماء، حيث تأتي النجوم محددة باللون الذهبي ومصبوغة باللون الأزرق، وتُكمَّل برموز الأبراج المرسومة يدويًا باللون الذهبي.

دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أوروبا كرة دوري أبطال أوروبا

