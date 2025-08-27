تداولت جماهير كرة القدم حول العالم، شعار نادي بافوس القبرصي، الذي يظهر عليه وجه لشخص غير معروف بالنسبة إلى قطاع كبير، بعدما نجح الفريق في التأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور المجموعات في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكتب بافوس القبرصي التاريخ في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بإقصاء سرفينا زفيزدا الصربي، مساء أمس الثلاثاء، من الملحق الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات.

وجوه على شعارات أندية كرة القدم

تسعى أندية كرة القدم حول العالم إلى إبراز هويتها الوطنية في شعاراتها كبرج إيفل في شعار باريس سان جيرمان، بينما تضع أندية أخرى رموزًا تشير إلى حيوانات ذات سمات خاصة مثل نسر الأهلي وديك توتنهام وتمساح مازيمبي، والبعض الآخر يستخدم شعارات أكثر بساطة لأسباب تسويقية، حيث يصبح من السهل طباعتها واستعمالها.

وتتنوع شعارات أندية كرة القدم حول العالم، فبعض الأندية تضع وجوهًا لأشخاص سواءً حقيقية أو رمزية، من بينهم بافوس الذي استخدم وجه شخص يبدو معروفًا هناك في قبرص..

بافوس القبرصي

يظهر على شعار بافوس القبرصي وجه بملامح محددة تشير إلى شخص بعينه، هو إيفاجوراس باليكاريدس.

باليكاريدس شاعر قبرصي يوناني ولد في 1938، وعرف عنه نضاله ضد الاستعمار البريطاني في خمسينيات القرن العشرين بهدف توحيد قبرص مع اليونان، ثم ما لبث أن أصبح رمزًا بعدما حكم عليه بالإعدام شنقًا قبل أن يتجاوز سن التاسعة عشر.

وبات باليكاريدس رمزًا وطنيًا، فقصائده تدرس في المدارس، واسمه يطلق على العديد من الشوارع والمؤسسات الحكومية في قبرص.

مصر المقاصة

أصبح نادي مصر المقاصة أكثر شهرة مع الصعود الأول في تاريخه إلى منافسات الدوري المصري الممتاز 2010-2011.

وفي شعار مصر المقاصة القديم قبل تغيير اسم النادي إلى هويدي في 2021، ظهرت صور لأكثر من شخص من بينهم اللاعب أيمن حفني الذي قدم لاحقًا مسيرة جيدة جدًا مع كرة القدم، ارتدى خلالها قميص الزمالك.

كولو كولو التشيلي

سمي النادي بهذا الاسم نسبة إلى زعيم من السكان الأصليين في تشيلي، يدعى كولو كولو.

كولو كولو الذي قاد المقاومة التشيلية ضد الإسبان في القرن السادس عشر أثناء حرب الأراوكو، وصف بأنه قائد شجاع وذكي وتاريخي، ليتحول بعد وفاته إلى رمز للمقاومة، مع ظهور صورته واسمه على أحد أنجح الأندية في تشيلي.

أياكس أمستردام الهولندي

أياكس ليس نادٍ، بل هو اسم لمحارب من الأساطير الإغريقية.

وبحسب الحكايات الإغريقية، أياكس هو واحد من أعظم المحاربين اليونانيين في حرب طروادة، معروف بقوته الجسدية وبشجاعته، لذا سمي النادي الهولندي باسمه تكريمًا له كرمز للشجاعة والقوة مع وضع صورة له في الشعار القديم تحولت إلى صورة أكثر رمزية في الشعار الجديد.

روما الإيطالي

في شعار روما، تظهر صورة لذئبة أثناء إرضاعها طفلين.

القصة تعود إلى أسطورة إغريقية، غير حقيقية بالتأكيد، وتشير إلى أن التوأم الأسطوري رومولوس وريموس تركا في نهر التيبر، لكن ذئبة تدعى لوبا كابيتولينا أرضعتهما ثم كبرا، ليؤسس رومولس -بعدما قتل ريموس- مدينة روما عام 753 قبل الميلاد.

كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

تظهر صورة رأس زعيم قبيلة من الهنود الحمر، السكان الأصليين في أمريكا، لكنها لا تعود لشخصية محددة.

واختار كايزر موتاونج أثناء تأسيس نادي كايزر تشيفز في 1970، بعد عودته من احتراف قصير مع أتلانتا تشيفز الأمريكي، وضع اسمه الأول مع الاسم الثاني للفريق الذي لعب له في الولايات المتحدة، مرفقًا بصورة لزعيم من الهنود الحمر.