حسم نادي كاراباج الأذربيجاني تأهله إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، على حساب فرينكفاروزي المجري.

ويظهر كاراباج الأذربيجاني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا فقط للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة 2017-2018.

كاراباج إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا

نجح كاراباج في الصعود إلى الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم خسارته مساء اليوم الأربعاء أمام فرينكفاروزي (3-2) في لقاء أقيم بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وكان كاراباج تفوق ذهابًا في المجر على فرينكفاروزي، بثلاثة أهداف لواحد.

وتعود المشاركة الوحيدة في تاريخ كاراباج بدوري أبطال أوروبا إلى موسم 2017-2018، عندما وقع في مجموعة ضمت روما وتشيلسي وأتلتيكو مدريد.

وحصد كاراباج آنذاك نقطتين فقط من التعادل في مناسبتين، بينما خسر 4 مرات، ليبحث في دوري أبطال أوروبا 2026 عن أول انتصار له في المجموعات.

يشار إلى أن قرعة الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا تقام غدًا الخميس 28 أغسطس.

النظام الجديد

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ يجري "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن هذا النظام يطبق في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.