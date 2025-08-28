المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

مورينيو: خسرنا أمام فريق قوي للغاية.. وبنفيكا شعر بالخطر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:28 ص 28/08/2025
مورينيو

مورينيو

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، عن خسارة فريقه أمام بنفيكا، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب منافسات الملحق المؤهل للدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

وتفوق بنفيكا على فنربخشة بهدف نظيف في مواجهة الإياب، ليحسم النادي البرتغالي تأهله إلى المرحلة الرئيسية من دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

أمام أعين مورينيو.. بنفيكا يحصد بطاقة العبور إلى الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا

تصريحات مورينيو

وقال جوزيه مورينيو، في تصريحات نقلها موقع فنربخشة: "أعتقد أولًا أن الفريق الأقوى هو من فاز، في الشوط الأول كانوا الطرف الأفضل بشكل واضح، أما نحن فلم نكن جيدين، خسرنا الكثير من الالتحامات الثنائية ولم نستطع مجاراة إيقاعهم، لقد كانوا الطرف الأفضل بلا شك".

وأضاف مورينيو: "في الشوط الثاني كنا نحن الطرف الأفضل، لكن ذلك لم يكن كافيًا، في الدقائق الأخيرة من اللقاء حصلنا على فرصتين واضحتين، كانت ضربتا الرأس من تالييسكا والنصيري فرصًا حقيقية للتسجيل".

وأكمل: "بعد أن لعبنا بعشرة لاعبين سيطروا هم على مجريات اللعب، لكن بصراحة أقول إنهم استحقوا الفوز بما قدموه في الشوط الأول".

وواصل: "نحن أظهرنا شخصية قوية ورد فعل جيد في الشوط الثاني، الفريق قدم أقصى ما لديه، لعبنا بشكل أكثر هجومية وكنا أكثر شراسة، وتسببنا لهم في الكثير من المتاعب، حتى أنهم لجؤوا لارتكاب الأخطاء وإضاعة الوقت لإنهاء المباراة بهذه النتيجة، لأنهم شعروا بالخطر".

وأتم: "اليوم خسرنا أمام فريق قوي للغاية، فريق ممتاز بالفعل، وربما لم نستحق التأهل لدوري أبطال أوروبا".

إعلان

أخبار تهمك

إعلان

