يشهد الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 مشاركة 4 وجوه غير مألوفة بالنسبة لجماهير كرة القدم حول العالم، أبرزها من كازاخستان وأذربيجان.

وتقام قرعة الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس 28 أغسطس.

وجوه غير مألوفة في دوري أبطال أوروبا

ودعت العديد من الفرق العريقة منافسات دوري أبطال أوروبا من التصفيات التمهيدية، من بينها سيلتيك ورينجرز الاسكتلنديين، بازل السويسري، وفنربخشة التركي.

وعلى النقيض، نجحت بعض الفرق حديثة العهد بكرة القدم في القارة العجوز في التأهل إلى دور المجموعات في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

كايرات الكازاخستاني

يشارك كايرات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعد إقصاء سيلتيك من الملحق الفاصل.

الفريق القادم من كازاخستان التي تقع من الأساس في قارة آسيا، ودع التصفيات التمهيدية في دوري أبطال أوروبا عام 2006 من الدور الأول وعام 2022 من الدور الثاني، لكنه نجح في كتابة التاريخ هذا الموسم.

وأصبح كايرات ثاني فريق من كازاخستان يشارك في مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد ظهور أستانا في موسم 2015-2016.

ويبحث كايرات عن تحقيق أول فوز كازاخستاني في مجموعات دوري أبطال أوروبا بعدما فشل أستانا في ذلك، مكتفيًا بالتعادل في 4 مباريات مع الخسارة مرتين في مجموعة ضمت أتلتيكو مدريد وبنفيكا وجالاتا سراي.

كاراباج الأذربيجاني

المتابع الجيد هو فقط من يعرف كاراباج الأذربيجاني، لأنه شارك في مجموعات دوري أبطال أوروبا في مناسبة وحيدة عام 2018.

ويظهر كاراباج في مجموعات أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط، علمًا بأنه ودع التصفيات في 9 مناسبات سابقة بين 2015 و2025.

وكان كاراباج فشل في تحقيق أي انتصار في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2017-2018، عندما وقع في مجموعة ضمت روما وتشيلسي وأتلتيكو مدريد، مكتفيًا بالحصول على نقطتين فقط.

بودو جليمت النرويجي

اعتاد بودو جليمت النرويجي الظهور في المسابقات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، لكنه لم يظهر أبدًا في مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل النسخة الجارية 2025-2026.

وغادر بودو جليمت دوري أبطال أوروبا من الأدوار التمهيدية في مشاركاته الثلاث السابقة أعوام 2022 و2023 و2025 على الترتيب.

ومن المتوقع أن يكون الفريق النرويجي خصمًا صعبًا على كبار القارة في دوري أبطال أوروبا، بعدما بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي في النسخة الأخيرة.

بافوس القبرصي

إنجاز تاريخي حققه بافوس القبرصي بالتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا خلال مشاركته الأولى على الإطلاق.

وكتب بافوس القبرصي التاريخ في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بإقصاء سرفينا زفيزدا الصربي، من الملحق الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات.