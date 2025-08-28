موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم سحب قرعة مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2025-2026).

واكتمل عقد المتأهلين إلى مرحلة الدوري في البطولة الأوروبية الأعلى شأنا بختام مرحلة التصفيات أمس الأربعاء.

ويتنافس 36 فريقا في مرحلة الدوري، التي أصبحت بديلة دور المجموعات بداية من النسخة الماضية.

ويتأهل من مرحلة الدوري 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، بصعود أول 8 في الترتيب مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن يتنافس الـ16 فريقا التاليين في الترتيب على البطاقات الـ8 الأخرى.

ويتم، بناء على القرعة، تحديد 8 مواجهات لكل فريق في مرحلة الدوري، 4 منها على أرضه ومثلها خارج ملعبه، مع وضع شروط معينة للمواجهات، من بينها ألا يلتقي فريقان من نفس البلد، وألا يلعب فريق مع أكثر من فريقين من دولة واحدة.

وفيما يلي نستعرض موعد قرعة مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تقام قرعة الدور لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في قاعة جريمالدي في موناكو.

وتنطلق مراسم سحب القرعة الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وخصصت الشبكة القناة الإخبارية "beIN SPORTS NEWS HD"، لنقل القرعة على الهواء مباشرة.

كما يمكن متابعة القرعة عبر البث الخاص بالقناة المذكورة على "يوتيوب".

