ساعات قليلة تفصلنا عن سحب قرعة مرحلة الدوري لنسخة هذا الموسم من بطولة دوري أبطال أوروبا (2025-2026).

تقام قرعة الدور لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في قاعة جريمالدي في موناكو، وتنطلق في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

4 وجوه غير مألوفة في دوري أبطال أوروبا

وتشهد النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا مشاركة 6 أندية إنجليزية، هي ليفربول، الذي يضم في صفوفه المصري محمد صلاح، بجانب عمر مرموش ورفاقه في مانشستر سيتي، وأرسنال، وتوتنهام، وتشيلسي، ونيوكاسل يونايتد.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

بداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم تقسيم الأندية إلى 4 مستويات، على أن يلعب كل فريق مع منافسين اثنين من المستويات الـ3 الأخرى.

أفضل وأسوأ قرعة للأندية الإنجليزية

نشرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات أفضل وأسوأ سيناريو للأندية الإنجليزية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بناء على قوة الخصوم المحتملين.

وجاءت أفضل قرعة للأندية الإنجليزية كالتالي

بروسيا دورتموند الألماني

إنتر ميلان الإيطالي

آينتراخت فرانكفورت الألماني

فياريال الإسباني

بودو/جليمت النرويجي

أياكس الهولندي

كايرات الكازاخستاني

بافوس القبرصي

بينما جاءت أسوأ قرعة للأندية الإنجليزية كالتالي

باريس سان جيرمان الفرنسي

برشلونة الإسباني

بنفيكا البرتغالي

كلوب بروج البلجيكي

نابولي الإيطالي

سبورتنج لشبونة البرتغالي

يونيون سانت جيلواز البلجيكي

أتلتيك بلباو الإسباني

وتجدر الإشارة إلى أن اللوائح تنص على ألا يلتقي فريقان من نفس البلد، وألا يلعب فريق مع أكثر من فريقين من دولة واحدة.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم