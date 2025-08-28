المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تتخطى ملياري يورو.. ما هي الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:54 م 28/08/2025
قرعة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطل أوروبا

تقام الموسم الحالي (2025-2026) النسخة رقم 71 من دوري أبطال أوروبا، المسابقة الأعلى شأنا على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

4 وجوه غير مألوفة في دوري أبطال أوروبا

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتزامنا مع زيادة عدد المشاركين في البطولة، ارتفعت كذلك قيمة الجوائز المالية للمسابقة.

الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية تفاصيل الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.47 مليار يورو.

ويحصل كل ناد على 18.6 مليون يورو نظير المشاركة في دوري أبطال أوروبا، كما يجني 2.1 مليون يورو مقابل كل فوز، و700 ألف يورو لكل تعادل.

تحصل جميع الفرق على مكافأة متعلقة بالترتيب النهائي لمرحلة الدوري، بين 0.7 و10 ملايين يورو بحسب المركز من الأول إلى الأخير.

مجانا إذا لزم الأمر.. الريال يفتح الباب لرحيل فينيسيوس

وتبلغ جائزة التأهل إلى ثمن النهائي 11 مليون يورو، وربع النهائي 12.5 مليون، ونصف النهائي 15 مليون، والنهائي 18.5 مليون، والفائز 25 مليون.

يُضاف إلى ذلك جوائز مالية أخرى تتعلق بالبث التليفزيوني، ويتم توزيعها بناء على عدة عوامل من بينها الاتحاد المحلي الذي ينتمي له كل فريق بجانب موقعه في تصنيف الأندية الأوروبية.

دوري أبطال أوروبا.. أفضل وأسوأ سيناريو لأندية إنجلترا

