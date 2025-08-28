أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تقديم موعد انطلاق المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 3 ساعات عن الموعد المحدد سابقا، والذي كان يتم العمل به في السنوات الماضية.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 يوم السبت الموافق 30 مايو المقبل، على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ووفقا لما أكده يويفا عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس قبل ساعات من إجراء قرعة البطولة، فإن المباراة النهائية هذا العام ستقام الساعة السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا (7 مساء بتوقيت القاهرة).

وذكر يويفا أن هذا الموعد "سيكون أفضل لحضور العائلات والأطفال لمتابعة المباراة من الملعب وعبر شاشات التلفاز، واستخدام وسائل النقل العامة عقب المباراة، ولكي تحتفل الجماهير بعد المباراة في المدن المضيفة".

وأشار الاتحاد القاري إلى أن هذا هو أول تغيير من هذا النوع يتم تطبيقه في المباريات النهائية لدوري الأبطال منذ عام 2010، حين تم إقرار أن يقام النهائي كل عام في أيام السبت.

وأكد يويفا: "يتماشى موعد المباراة النهائية الجديد أيضا مع نافذة بث أكثر ملاءمة، مما يساعد النهائي على الوصول إلى جمهور تليفزيوني ورقمي أوسع حول العالم، مع تركيز خاص على جذب المشاهدين الشباب".

وأتم أن انطلاق المباراة في الساعة 9 مساء خلال السنوات الأخيرة كان يعني أن أي مباراة تمتد إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح ستنتهي قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

