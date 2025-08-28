المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

أول تغيير منذ 2010.. تقديم موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:07 م 28/08/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تقديم موعد انطلاق المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 3 ساعات عن الموعد المحدد سابقا، والذي كان يتم العمل به في السنوات الماضية.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 يوم السبت الموافق 30 مايو المقبل، على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ووفقا لما أكده يويفا عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس قبل ساعات من إجراء قرعة البطولة، فإن المباراة النهائية هذا العام ستقام الساعة السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا (7 مساء بتوقيت القاهرة).

مجانا إذا لزم الأمر.. الريال يفتح الباب لرحيل فينيسيوس

وذكر يويفا أن هذا الموعد "سيكون أفضل لحضور العائلات والأطفال لمتابعة المباراة من الملعب وعبر شاشات التلفاز، واستخدام وسائل النقل العامة عقب المباراة، ولكي تحتفل الجماهير بعد المباراة في المدن المضيفة".

وأشار الاتحاد القاري إلى أن هذا هو أول تغيير من هذا النوع يتم تطبيقه في المباريات النهائية لدوري الأبطال منذ عام 2010، حين تم إقرار أن يقام النهائي كل عام في أيام السبت.

وأكد يويفا: "يتماشى موعد المباراة النهائية الجديد أيضا مع نافذة بث أكثر ملاءمة، مما يساعد النهائي على الوصول إلى جمهور تليفزيوني ورقمي أوسع حول العالم، مع تركيز خاص على جذب المشاهدين الشباب".

وأتم أن انطلاق المباراة في الساعة 9 مساء خلال السنوات الأخيرة كان يعني أن أي مباراة تمتد إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح ستنتهي قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

دوري أبطال أوروبا.. أفضل وأسوأ سيناريو لأندية إنجلترا

دوري أبطال أوروبا نهائي دوري أبطال أوروبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

