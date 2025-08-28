أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2025-2026)، التي أُقيمت مساء الخميس في إمارة موناكو، فريق مانشستر سيتي في مواجهات نارية خلال مرحلة الدوري، في النسخة الأولى الكاملة التي تُطبق فيها صيغة "الدوري الموسع" للبطولة القارية.

مجموعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أرووبا

وسيكون بطل النسخة قبل الماضية على موعد مع اختبارات صعبة، حيث سيواجه كلًا من:

بوروسيا دورتموند (في إنجلترا)

ريال مدريد (في إسبانيا)

باير ليفركوزن (في إنجلترا)

فياريال (في إسبانيا)

نابولي (في إنجلترا)

بودو جليمت (في النرويج)

جالاتا سراي (في إنجلترا)

موناكو (في فرنسا)

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

ويشهد الموسم الحالي تطبيق النظام الجديد لدوري الأبطال، بمشاركة 36 فريقًا في مرحلة واحدة تعرف باسم "مرحلة الدوري".

كل فريق يخوض 8 مباريات (4 على ملعبه و4 خارجه) أمام منافسين من مختلف الأوعية الأربعة.

يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرةً إلى دور الـ16.

الفرق من المركز التاسع حتى الـ24 تخوض ملحقًا فاصلاً من مباراتين لتحديد المتأهلين الثمانية الآخرين.

أما أصحاب المراكز من 25 إلى الأخير فيودعون المنافسة مباشرة، دون الانتقال إلى الدوري الأوروبي كما كان يحدث في السابق.

