كلام فى الكورة
صلاح ومرموش يترقبان.. ريال مدريد المنافس الأصعب لليفربول ومانشستر سيتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:27 م 28/08/2025
صلاح ضد ريال مدريد

محمد صلاح ضد ريال مدريد

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس، عن مواجهات قوية للثنائي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عمر مرموش، جناح مانشستر سيتي.

وأقيمت مساء اليوم الخميس، قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي استضافتها مدينة موناكو الفرنسية.

ويبدو أن رحلة ريال مدريد للتتويج باللقب في الموسم الحالي لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث سيواجه ليفربول ومانشستر سيتي في هذه المرحلة والتي يسعى للصعود من خلالها مباشرة إلى دور الـ16.

وجاءت مباريات ريال مدريد كالتالي:

1- مانشستر سيتي.. سانتياجو بيرنابيو.

2- ليفربول.. على ملعب آنفيلد.

3- يوفنتوس.. على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

4- بنفيكا.. على ملعب دا لوز.

5- مارسيليا.. على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

6- أولمبياكوس.. على ملعب كارايسكاكيس

7- موناكو.. على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

8- كايرات ألماتي.. على ملعب سنترال ستاديوم.

أرقام صلاح ضد ريال مدريد

لعب صلاح 9 مباريات، انتصر مرة واحدة وتعادل مرة واحدة، وتلقى 7 هزائم، كما سجل الفرعون المصري هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

أرقام عمر مرموش ضد ريال مدريد

لعب مباراتين وتلقى الهزيمة فيهما ولم يسجل أو يصنع.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا أو ما يعرف بـ"مرحلة الدوري" بمشاركة 36 فريقًا.

ويتم تقسيم الفرق (36) في أربعة أوعية، وسيضم كل وعاء 9 فرق.

كل فريق سيواجه فريقين من كل وعاء، ليخوض أربع مباريات على أرضه وأربعة خارجها.

ومن المقرر أن يصعد أول 8 فرق مباشرة في جدول الترتيب إلى دور الـ16.

ومن المراكز 9 إلى الـ24 سيخوضوا ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق حتى يكتمل دور الـ16.

بينما الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الإقصائية بشكله التقليدي (ذهابا وإيابا)، بحيث يتأهل الفائز للدور التالي (ربع النهائي ثم نصف النهائي ثم النهائي).

تصنيف الأندية في قرعة دوري أبطال أوروبا

المستوى الأول: برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، تشيلسي، بوروسيا دورتموند.

المستوى الثاني: آرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت، بروج، بنفيكا.

المستوى الثالث: توتنهام، آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتينج لشبونة، أولمبياكوس، سلافيا براج، مارسيليا، بودو جليمت.

المستوى الرابع: موناكو، جالاتا سراي، يونيون سانت جيلواز، أتلتيك بلباو، نيوكاسل، كيرات الكازاخستاني، فاوس القبرصي، كاراباج الأذربيجاني، كوبنهاجن.

مواعيد المباريات في دوري أبطال أوروبا

1- الجولة الأولى.. من 16 إلى 18 سبتمبر 2025.

2- الجولة الثانية.. من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025.

3- الجولة الثالثة.. من 21 إلى 22 أكتوبر 2025.

4- الجولة الرابعة.. من 4 إلى 5 نوفمبر 2025.

5- الجولة الخامسة.. من 25 إلى 26 نوفمبر 2025.

6- الجولة السادسة.. من من 9 إلى 10 ديسمبر 2025.

7- الجولة السابعة.. من 20 إلى 21 يناير 2026.

8- الجولة الثامنة.. يوم 28 يناير 2026.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول مانشستر سيتي صلاح عمر مرموش

أخبار تهمك

