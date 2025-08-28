أسفرت قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2025-2026)، التي جرت مساء الخميس في إمارة موناكو، عن مواجهات قوية لفريق يوفنتوس الإيطالي، أبرزها أمام ريال مدريد الإسباني، وملاقاة لاعبه السابق بول بوجبا مع فريقه الجديد موناكو.

مجموعة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

وجاء جدول مباريات "البيانكونيري" في مرحلة الدوري على النحو التالي:

بوروسيا دورتموند (تورينو)

ريال مدريد (مدريد)

بنفيكا (تورينو)

فياريال (خارج الديار)

سبورتينج لشبونة (تورينو)

بودو جليمت (النرويج)

باريس سان جيرمان (تورينو)

موناكو (خارج الديار)

طريق محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

لم شمل مع بوجبا

وستكون مواجهة موناكو ذات طابع خاص ليوفنتوس، إذ ستشهد لقاءً مرتقبًا مع لاعبه السابق بول بوجبا، الذي رحل عن صفوف الفريق صيف 2024 بعد إنهاء عقده عقب قضية المنشطات.

وانضم بوجبا إلى موناكو في صفقة انتقال حر مطلع الصيف الجاري، لكنه لم يظهر بعد بقميص الفريق الفرنسي في أي مباراة رسمية.

نظام البطولة الجديد

وتقام مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقًا وفق النظام الجديد، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات أمام منافسين من مختلف المستويات.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 من هنا

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الـ24 ملحقًا فاصلًا، بينما يودع أصحاب المراكز من 25 وحتى 36 المنافسات الأوروبية.