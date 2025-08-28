يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا"، مواعيد مباريات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس 2025.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية حيث يستعد الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش لاعبا ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب لمواجهات صعبة أبرزها أمام ريال مدريد الإسباني.

وأوضح يويفا عبر موقعه الرسمي أن المباريات بشكل مفصل سيتم الإعلان عنها يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، ليتعرف كل فريق على مواعيد مبارياته مع منافسيه في مرحلة الدوري.

مواعيد مباريات مرحلة الدوري بشكل عام في دوري أبطال أوروبا

1- الجولة الأولى.. من 16 إلى 18 سبتمبر 2025.

2- الجولة الثانية.. من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025.

3- الجولة الثالثة.. من 21 إلى 22 أكتوبر 2025.

4- الجولة الرابعة.. من 4 إلى 5 نوفمبر 2025.

5- الجولة الخامسة.. من 25 إلى 26 نوفمبر 2025.

6- الجولة السادسة.. من من 9 إلى 10 ديسمبر 2025.

7- الجولة السابعة.. من 20 إلى 21 يناير 2026.

8- الجولة الثامنة.. يوم 28 يناير 2026.

أبرز المواجهات في مرحلة الدوري

ليفربول ضد: ريال مدريد، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، فرانكفورت، أيندهوفن، مارسيليا، كاراباج، جالاتا سراي

مانشستر سيتي ضد: ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو جليمت، جالاتا سراي، موناكو

بايرن ميونخ ضد: تشيلسي، باريس سان جيرمان، أرسنال كلوب بروج، سبورتنج لشبونة، آيندهوفن، أونيون سانت جيلواز، بافوس

تشيلسي ضد: برشلونة، بايرن ميونخ، بنفيكا، أتالانتا، أياكس، نابولي، بافوس، كاراباج الأذربيجاني

ريال مدريد ضد: مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو، كايرات

باريس سان جيرمان ضد: بايرن ميونخ، برشلونة، أتالانتا، باير ليفركوزن، توتنهام، سبورتنج لشبونة، نيوكاسل يونايتد، أتلتيك بلباو

برشلونة ضد: باريس سان جيرمان، تشيلسي، فرانكفورت، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براج، كوبنهاجن، نيوكاسل يونايتد

إنتر ميلان ضد: ليفربول، بوروسيا دورتموند، أرسنال، أتلتيكو مدريد، سلافيا براج، أياكس، كايرات، أونيون سان جيلواز

يوفنتوس: بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، بنفيكا، فياريال، سبورتينج لشبونة، بودو جليمت، بافوس، موناكو

أتلتيكو مدريد ضد: إنتر ميلان - ليفربول - آينتراخت فرانكفورت - آرسنال - بودو جليمت -آيندهوفن - سان جيلواز - جالاتا سراي

أرسنال ضد: بايرن ميونخ، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براج، كيرات ألماتي، أتلتيك بلباو