مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

يويفا يكشف.. متى تُعلن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:49 م 28/08/2025
دوري أبطال أوروبا

كأس دوري أبطال أوروبا

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا"، مواعيد مباريات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس 2025.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية حيث يستعد الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش لاعبا ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب لمواجهات صعبة أبرزها أمام ريال مدريد الإسباني.

وأوضح يويفا عبر موقعه الرسمي أن المباريات بشكل مفصل سيتم الإعلان عنها يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، ليتعرف كل فريق على مواعيد مبارياته مع منافسيه في مرحلة الدوري.

مواعيد مباريات مرحلة الدوري بشكل عام في دوري أبطال أوروبا

1- الجولة الأولى.. من 16 إلى 18 سبتمبر 2025.

2- الجولة الثانية.. من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025.

3- الجولة الثالثة.. من 21 إلى 22 أكتوبر 2025.

4- الجولة الرابعة.. من 4 إلى 5 نوفمبر 2025.

5- الجولة الخامسة.. من 25 إلى 26 نوفمبر 2025.

6- الجولة السادسة.. من من 9 إلى 10 ديسمبر 2025.

7- الجولة السابعة.. من 20 إلى 21 يناير 2026.

8- الجولة الثامنة.. يوم 28 يناير 2026.

أبرز المواجهات في مرحلة الدوري

ليفربول ضد: ريال مدريد، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، فرانكفورت، أيندهوفن، مارسيليا، كاراباج، جالاتا سراي

مانشستر سيتي ضد: ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو جليمت، جالاتا سراي، موناكو

بايرن ميونخ ضد: تشيلسي، باريس سان جيرمان، أرسنال كلوب بروج، سبورتنج لشبونة، آيندهوفن، أونيون سانت جيلواز، بافوس

تشيلسي ضد: برشلونة، بايرن ميونخ، بنفيكا، أتالانتا، أياكس، نابولي، بافوس، كاراباج الأذربيجاني

ريال مدريد ضد: مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو، كايرات

باريس سان جيرمان ضد: بايرن ميونخ، برشلونة، أتالانتا، باير ليفركوزن، توتنهام، سبورتنج لشبونة، نيوكاسل يونايتد، أتلتيك بلباو

برشلونة ضد: باريس سان جيرمان، تشيلسي، فرانكفورت، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براج، كوبنهاجن، نيوكاسل يونايتد

إنتر ميلان ضد: ليفربول، بوروسيا دورتموند، أرسنال، أتلتيكو مدريد، سلافيا براج، أياكس، كايرات، أونيون سان جيلواز

يوفنتوس: بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، بنفيكا، فياريال، سبورتينج لشبونة، بودو جليمت، بافوس، موناكو

أتلتيكو مدريد ضد: إنتر ميلان - ليفربول - آينتراخت فرانكفورت - آرسنال - بودو جليمت -آيندهوفن - سان جيلواز - جالاتا سراي

أرسنال ضد: بايرن ميونخ، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براج، كيرات ألماتي، أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول مانشستر سيتي يويفا

الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

