ينتظر ريال مدريد مواجهات مثيرة وقوية في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد "2025-2026".

وتعرف ريال مدريد على منافسيه في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية، حيث سيواجه مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو، وكايرات.

صدامات مكررة ونهائيات مبكرة.. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

وقال إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد: "نعلم أن هذه البطولة صعبة للغاية، وسنواجه خصومًا من أعلى مستوى، ستكون مباريات متكافئة، وسيتعين علينا الاستعداد لها جيدًا".

وأضاف: "نحن متحمسون للغاية ونؤمن بأن لدينا فريقًا يضم الكثير من الإمكانيات والخيارات المتاحة أمام تشابي ألونسو، نحن واثقون من أن الفريق سيكون عند حسن ظن جماهيرنا".

ريال مدريد: مواجهتنا ضد ليفربول وسيتي من بين الأفضل في العالم

وأكمل: "سنواجه مانشستر سيتي مرة أخرى، كذلك لعبنا أيضًا ضد ليفربول عدة مرات في السنوات الأخيرة، نحن نعرف بعضنا جيدًا، وهم من أفضل الفرق على مستوى العالم، إنها مباريات رائعة للجماهير لأنها من أفضل ما يمكن مشاهدته في كرة القدم عالميًا، ستكون مواجهات صعبة للغاية، وسنحتاج إلى اللعب بأعلى مستوى ممكن من أجل التغلب عليهم".

وتابع: "كايرات ألماتي؟ لم يسبق لنا اللعب ضدهم، وهم بعيدون جدًا في المسافة، وهذا عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار، بالنظر إلى جدول المباريات المزدحم والمضغوط الذي نملكه، علينا تقبّل ذلك والاستعداد جيدًا لهذه المباراة، كل مباراة ستكون مهمة، وجميع خصومنا يتمتعون بدوافع كبيرة، علينا أن نلعب بمستوى عالٍ ونولي اهتمامًا كبيرًا للتفاصيل الدقيقة، كل هذه الخصوصيات تجعل هذه المباراة أصعب مما يظنه البعض".

جماهيرنا لا تخذلنا أبدًا

واستكمل: "دور الجماهير سيكون مهمًا جدًا بالنسبة لنا لأننا بحاجة لتحقيق أربعة انتصارات، جماهيرنا لا تخذلنا أبدًا، وهم يعرفون مدى أهمية هذه البطولة بالنسبة لهم وبالنسبة للنادي، هذا التكاتف سيكون حاسمًا في هذه المباريات، ومن الطبيعي أن يشعر جماهيرنا بالحماس تجاه هذه البطولة لأنهم يدركون أنهم جزء من نجاح الفريق".