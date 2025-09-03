المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مرموش و6 صفقات.. مانشستر سيتي يعلن قائمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:52 م 03/09/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

قدم مانشستر سيتي قائمة من 25 لاعبًا لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

ويتنافس مانشستر سيتي في مرحلة الدوري مع كل من ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو جليمت، جالاتا سراي، وموناكو.

وتضم قائمة مانشستر سيتي النجم المصري عمر مرموش، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة (جيانلويجي دوناروما، ريان آيت نوري، وماركوس بيتينيلي، وريان شرقي، وتيجاني رايندرز، وجيمس ترافورد).

قائمة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

عمر مرموش

ريان آيت نوري

ناثان آكي

ماركوس بيتينيلي

أوسكار بوب

ريان شرقي

روبن دياز

جيريمي دوكو

جيانلويجي دوناروما

فيل فودين

جونزاليس

جوسكو جفارديول

إيرلينج هالاند

رودري

عبد القادر خوسانوف

ماتيو كوفاسيتش

ماتيوس نونيز

ستيفان أورتيجا

تيجاني رايندرز

سافينيو

بيرناردو سيلفا

جون ستونز

جيمس ترافورد

ريكو لويس

نيكو أوريلي

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي عمر مرموش صفقات مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg