قدم مانشستر سيتي قائمة من 25 لاعبًا لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

ويتنافس مانشستر سيتي في مرحلة الدوري مع كل من ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو جليمت، جالاتا سراي، وموناكو.

وتضم قائمة مانشستر سيتي النجم المصري عمر مرموش، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة (جيانلويجي دوناروما، ريان آيت نوري، وماركوس بيتينيلي، وريان شرقي، وتيجاني رايندرز، وجيمس ترافورد).

قائمة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

عمر مرموش

ريان آيت نوري

ناثان آكي

ماركوس بيتينيلي

أوسكار بوب

ريان شرقي

روبن دياز

جيريمي دوكو

جيانلويجي دوناروما

فيل فودين

جونزاليس

جوسكو جفارديول

إيرلينج هالاند

رودري

عبد القادر خوسانوف

ماتيو كوفاسيتش

ماتيوس نونيز

ستيفان أورتيجا

تيجاني رايندرز

سافينيو

بيرناردو سيلفا

جون ستونز

جيمس ترافورد

ريكو لويس

نيكو أوريلي