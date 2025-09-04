استبعدت الفرق الإنجليزية المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عددًا من اللاعبين البارزين، من بينهم الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا الذي خرج من قائمة نادي ليفربول.

وتشهد منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مشاركة 6 فرق إنجليزية.

وتأهلت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد بفضل احتلالها المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي، بينما صعد توتنهام هوتسبير إثر حصد لقب الدوري الأوروبي.

استبعاد 10 نجوم من دوري أبطال أوروبا

شهدت قوائم الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا استبعاد لاعبين بارزين من الفرق الستة باستثناء مانشستر سيتي الذي يدخل بقائمة مكتملة، خاصة أن فريق بيب جوارديولا تخلص من خدمات 15 لاعبًا هذا الصيف.

استبعاد كييزا من قائمة ليفربول

اختار المدرب الهولندي آرني سلوت ترك كييزا خارج قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، رغم أن الإيطالي أثبت قدرته على مساعدة الفريق بإحراز هدف في افتتاحية الدوري الإنجليزي أمام بورنموث، ليتقدم (3-2) في وقت متأخر من المباراة.

أرسنال دون جابرييل جيسوس

ما يزال البرازيلي جابرييل جيسوس مصابًا، إثر قطع في الرباط الصليبي تعرض له في يناير الماضي من عام 2025، ورغم اقترابه من العودة، فضل المدرب الإسباني مايكل أرتيتا خوض منافسات دوري أبطال أوروبا دونه.

لاسيلس خارج نيوكاسل يونايتد

المدافع جمال لاسيلس الذي حمل شارة قيادة نيوكاسل في آخر مشاركة بأبطال أوروبا لا يظهر اسمه ضمن قائمة المدرب إيدي هاو الأوروبية هذا الموسم.

تشيلسي يستبعد صفقة جديدة

استبعد الإيطالي إنزو ماريسكا، الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي من قائمة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، رغم انضمامه هذا الصيف من برايتون، في الوقت الذي يغيب خلاله المدافع أكسيل ديساسي أيضًا.

خماسي يغيب عن توتنهام

لن يشارك الفرنسي ماتيس تيل مع توتنهام في دوري أبطال أوروبا بناء على قرار فني من المدرب توماس فرانك الذي استبعد أيضًا 3 لاعبين مصابين، هم رادو دراجوسين وديان كولوسيفسكي وجيمس ماديسون، وأضاف إليهم إيف بيسوما، المرشح للرحيل.