المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أبرزهم كييزا.. استبعاد 10 نجوم من قوائم الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:28 ص 04/09/2025
كييزا

كييزا خارج قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

استبعدت الفرق الإنجليزية المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عددًا من اللاعبين البارزين، من بينهم الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا الذي خرج من قائمة نادي ليفربول.

وتشهد منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مشاركة 6 فرق إنجليزية.

وتأهلت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد بفضل احتلالها المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي، بينما صعد توتنهام هوتسبير إثر حصد لقب الدوري الأوروبي.

استبعاد 10 نجوم من دوري أبطال أوروبا

شهدت قوائم الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا استبعاد لاعبين بارزين من الفرق الستة باستثناء مانشستر سيتي الذي يدخل بقائمة مكتملة، خاصة أن فريق بيب جوارديولا تخلص من خدمات 15 لاعبًا هذا الصيف.

استبعاد كييزا من قائمة ليفربول

اختار المدرب الهولندي آرني سلوت ترك كييزا خارج قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، رغم أن الإيطالي أثبت قدرته على مساعدة الفريق بإحراز هدف في افتتاحية الدوري الإنجليزي أمام بورنموث، ليتقدم (3-2) في وقت متأخر من المباراة.

أرسنال دون جابرييل جيسوس

ما يزال البرازيلي جابرييل جيسوس مصابًا، إثر قطع في الرباط الصليبي تعرض له في يناير الماضي من عام 2025، ورغم اقترابه من العودة، فضل المدرب الإسباني مايكل أرتيتا خوض منافسات دوري أبطال أوروبا دونه.

لاسيلس خارج نيوكاسل يونايتد

المدافع جمال لاسيلس الذي حمل شارة قيادة نيوكاسل في آخر مشاركة بأبطال أوروبا لا يظهر اسمه ضمن قائمة المدرب إيدي هاو الأوروبية هذا الموسم.

تشيلسي يستبعد صفقة جديدة

استبعد الإيطالي إنزو ماريسكا، الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي من قائمة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، رغم انضمامه هذا الصيف من برايتون، في الوقت الذي يغيب خلاله المدافع أكسيل ديساسي أيضًا.

خماسي يغيب عن توتنهام

لن يشارك الفرنسي ماتيس تيل مع توتنهام في دوري أبطال أوروبا بناء على قرار فني من المدرب توماس فرانك الذي استبعد أيضًا 3 لاعبين مصابين، هم رادو دراجوسين وديان كولوسيفسكي وجيمس ماديسون، وأضاف إليهم إيف بيسوما، المرشح للرحيل.

دوري أبطال أوروبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg