كلام فى الكورة
يويفا يعلن حكم مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:33 م 14/09/2025
عرفان بيليتو

عرفان بيليتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكم مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة ريال مدريد ومارسيليا

عيّن "يويفا" الحكم البوسني عرفان بيليتو، لإدارة مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم البوسني كلاً من: سيناد إبريسيمبيجوفيتش ودافور بيلجو، وميلوش جيجوفيتش كحكم رابع للمباراة.

ويتواجد الهولندي دينيس هيجلر كحكم لتقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد ومارسيليا، ويعاونه الألماني كريستيان دينجرت.

مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى: ريال مدريد ضد مارسيليا (على أرضه) - 16 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: كايرات ألماتي ضد ريال مدريد (خارج أرضه) - 30 سبتمبر 2025

الجولة الثالثة: ريال مدريد ضد يوفنتوس (على أرضه) - 22 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: ليفربول ضد ريال مدريد (خارج أرضه) - 4 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: أولمبياكوس ضد ريال مدريد (خارج أرضه) - 26 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (على أرضه) - 10 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: ريال مدريد ضد موناكو (على أرضه) - 20 يناير 2026

الجولة الثامنة: بنفيكا ضد ريال مدريد (خارج أرضه) - 28 يناير 2026

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا يويفا أولمبيك مارسيليا الاتحاد الأوروبي

التعليقات

