مدرب أتالانتا يكشف موقف لوكمان من لقاء باريس

أكد إيفان يوريتش المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، أن مشاركة أديمولا لوكمان غير مرجحة، في مواجهة فريقه المقبلة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في افتتاح مشوار ناديه بدوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب أتالانتا في تصريحات لشبكة DAZN: "ستكون مباراة رائعة لنا ضد باريس سان جيرمان، فهم أقوى فريق في العالم حاليًا".

وتابع: "يجب أن نكون مثاليين، ونأمل ألا يكونوا في أفضل حالاتهم، نحن واثقون من قدرتنا على قول كلمتنا، ستكون لحظة مميزة لي أيضًا، لأنها أول مشاركة لي في دوري أبطال أوروبا كمدرب".

وعن إمكانية مشاركة أديمولا لوكمان في اللقاء، بعد أزمته الأخيرة، رد قائلًا: "لا أعتقد ذلك، إنه وضع مزعج، ليس جيدًا حقًا".

وأضاف: "لقد قدم الكثير لأتالانتا، لكن أتالانتا قدمت له الكثير أيضًا، نحن بحاجة إلى لاعبين مستعدين ويرغبون في التواجد هناك، يهتمون بالنادي ويرغبون في التطور، سنرى ما سيحدث في المستقبل".