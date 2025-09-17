المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب أتالانتا يكشف موقف لوكمان من لقاء باريس

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:28 م 14/09/2025
إيفان يوريتش مدرب أتالانتا

إيفان يوريتش مدرب أتالانتا

أكد إيفان يوريتش المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، أن مشاركة أديمولا لوكمان غير مرجحة، في مواجهة فريقه المقبلة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في افتتاح مشوار ناديه بدوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب أتالانتا في تصريحات لشبكة DAZN: "ستكون مباراة رائعة لنا ضد باريس سان جيرمان، فهم أقوى فريق في العالم حاليًا".

وتابع: "يجب أن نكون مثاليين، ونأمل ألا يكونوا في أفضل حالاتهم، نحن واثقون من قدرتنا على قول كلمتنا، ستكون لحظة مميزة لي أيضًا، لأنها أول مشاركة لي في دوري أبطال أوروبا كمدرب".

بعد صيف مضطرب.. لوكمان يقترب من العودة لصفوف أتالانتا

وعن إمكانية مشاركة أديمولا لوكمان في اللقاء، بعد أزمته الأخيرة، رد قائلًا: "لا أعتقد ذلك، إنه وضع مزعج، ليس جيدًا حقًا".

وأضاف: "لقد قدم الكثير لأتالانتا، لكن أتالانتا قدمت له الكثير أيضًا، نحن بحاجة إلى لاعبين مستعدين ويرغبون في التواجد هناك، يهتمون بالنادي ويرغبون في التطور، سنرى ما سيحدث في المستقبل".

مباراة أتالانتا القادمة
باريس سان جيرمان أتالانتا لوكمان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg