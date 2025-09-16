يدخل ريال مدريد الإسباني مباراته المرتقبة أمام مارسيليا الفرنسي وهو على أعتاب إنجاز تاريخي جديد في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره مارسيليا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى نادي ريال مدريد لتحقيق انتصاره الـ200 في بطولة دوري أبطال أوروبا عندما يصطدم بالنادي الفرنسي في أول مباريات الموسم الجديد من البطولة الأوروبية، إذ حقق النادي الملكي 199 انتصاراً سابقاً بالبطولة من مرحلة المجموعات إلى المباراة النهائية.

ويقف التاريخ بجانب ريال مدريد في هذه المواجهة، إذ سبق له الفوز في جميع مبارياته الأربع ضد مارسيليا بدوري الأبطال، بواقع انتصارين في موسم 2003/04 (4-2 في مدريد و2-1 في فرنسا)، وانتصارين آخرين في موسم 2009/10 (3-0 في مدريد و3-1 في فرنسا).

حقائق قبل مواجهة ريال مدريد ومارسيليا بدوري أبطال أوروبا

- حقق ريال مدريد 199 انتصارًا وسجل 698 هدفًا في دوري أبطال أوروبا (مرحلة المجموعات إلى النهائي) – وقد يصبح أول فريق يصل إلى 200 فوز و700 هدف.

- فاز ريال مدريد في المباريات الأربع السابقة ضد مارسيليا في بطولات الأندية الأوروبية – جميعها في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات:

موسم 2003/04: فاز 4-2 في مدريد، و2-1 في فرنسا.

موسم 2009/10: فاز 3-0 في مدريد، و3-1 في فرنسا.

- لم يخسر ريال مدريد سوى مباراة واحدة من آخر 17 مواجهة على أرضه أمام الأندية الفرنسية (12 فوزًا و4 تعادلات) – وكانت الخسارة 1-0 ضد باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1993/94.

- كيليان مبابي سجل في الجولة الأولى من دوري الأبطال خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

- فاز مارسيليا بمباراة واحدة فقط من أصل ثماني مواجهات خارج أرضه ضد الأندية الإسبانية في بطولات أوروبا (تعادلين و5 هزائم).

- خسر مارسيليا 18 من آخر 21 مباراة له في دوري أبطال أوروبا (فاز في 3) وتلقى الهزيمة في الجولة الافتتاحية في ستة من آخر سبعة مواسم.

- بيير إيميريك أوباميانج سجل في آخر أربع مشاركات له بدوري الأبطال ضد ريال مدريد – جميعها بقميص بوروسيا دورتموند في دور المجموعات موسمي 2016/17 و2017/18.