أكد الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على صعوبة مباراة أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره مارسيليا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تصريحات تشواميني

وقال تشواميني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نعلم أن المباراة ستكون صعبة ضد خصم قوي، علينا أن نلعب بمستوى قوي للفوز بالمباراة".

وأضاف: "إذا فزنا في جميع مبارياتنا سنتمكن من التواجد في المراكز الـ8 الأولى، سنرى ما سيحدث والأهم هو مباراة الغد، آمل أن نبدأ بأفضل طريقة ممكنة".

وأكمل: "مارسيليا نادٍ عملاق في الدوري الفرنسي، أتوقع أنها ستكون مسابقة قوية بمشاركة فرق قوية، لا أعلم إن كان جميع الإسبان يعرفون أولمبيك مارسيليا، لكنه فريق يتابعونه كثيرًا في فرنسا، أتطلع بشوق لهذه البطولة".

وتابع اللاعب الفرنسي: "الحكام؟ إنهم يبذلون قصارى جهدهم في كل مباراة، لكنهم يرتكبون أخطاءً، الأهم هو الفوز دائمًا، لا شيء جديد يُقال عن الحكام، الجميع يُشاهد ما يحدث، علينا أن نتطلع إلى الأمام".

وواصل: "مع أنشيلوتي كنا نفوز كثيرًا، إنه من أفضل المدربين في التاريخ، يطلب منا تشابي ألونسو القيام بأشياء مختلفة، لديه منهجية مختلفة، نحن نتحسن في كل مباراة، ونسعى لتحقيق ما يريده، علينا أن نستمر على هذا المنوال للفوز بالمباريات".

وأضاف: "عندما تلعب مع ريال مدريد تتعرض لضغط مستمر، في كل موسم علينا الفوز بجميع الألقاب، سنبذل قصارى جهدنا بالتأكيد، ونسعى للفوز بالألقاب، في العام الماضي لم نفز بالكثير، وآمل أن نفوز بالمزيد هذا العام".

وأتم تشواميني: "مبابي سجل العديد من الأهداف العام الماضي ويواصل القيام بذلك هذا الموسم، كفريق لقد تحسن أداؤنا، مبابي يلعب بمستوى مذهل كما يفعل كل موسم، معه لدينا فرصة أفضل للفوز".

