المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إينياكي ويليامز: بلباو لا يخشى أي فريق في دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:07 م 15/09/2025
ويليامز

إينياكي ويليامز

أكد الغاني إينياكي ويليامز، قائد أتلتيك بلباو الإسباني، أن فريقه لا يخشى أي خصم في دوري أبطال أوروبا.

ويعود بلباو إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ خروجه من دور المجموعات في موسم 2014-2015، حيث يستهل مشواره في نسخة الموسم الحالي بمواجهة أرسنال الإنجليزي، غدا الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

محمد صلاح.. ملك ركلات الجزاء في تاريخ ليفربول

وقال ويليامز في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلباو ضد أرسنال: "تطلع الكثير منا إلى الظهور الأول في دوري أبطال أوروبا، لقد كافحنا لأعوام من أجل الوصول إلى هذا اليوم، ونريد أن يكبر حلمنا".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما: "لا نهاب أي فريق، ستكون مباراة رائعة حقا".

ومن المتوقع أن يغيب نيكو ويليامز، شقيق إينياكي، عن المباراة ضد الفريق الذي بلغ نصف النهائي الموسم الماضي، بسبب إصابة في الفخذ.

وفي هذا الصدد قال اللاعب الغاني: "من المؤسف أني لا أستطيع أن أبدأ مشاركتي الأولى في دوري الأبطال مع نيكو".

جدول مباريات اليوم

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
أرسنال دوري أبطال أوروبا أتلتيك بلباو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg