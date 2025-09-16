أكد الغاني إينياكي ويليامز، قائد أتلتيك بلباو الإسباني، أن فريقه لا يخشى أي خصم في دوري أبطال أوروبا.

ويعود بلباو إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ خروجه من دور المجموعات في موسم 2014-2015، حيث يستهل مشواره في نسخة الموسم الحالي بمواجهة أرسنال الإنجليزي، غدا الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وقال ويليامز في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلباو ضد أرسنال: "تطلع الكثير منا إلى الظهور الأول في دوري أبطال أوروبا، لقد كافحنا لأعوام من أجل الوصول إلى هذا اليوم، ونريد أن يكبر حلمنا".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما: "لا نهاب أي فريق، ستكون مباراة رائعة حقا".

ومن المتوقع أن يغيب نيكو ويليامز، شقيق إينياكي، عن المباراة ضد الفريق الذي بلغ نصف النهائي الموسم الماضي، بسبب إصابة في الفخذ.

وفي هذا الصدد قال اللاعب الغاني: "من المؤسف أني لا أستطيع أن أبدأ مشاركتي الأولى في دوري الأبطال مع نيكو".

