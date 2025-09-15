يرى المدير الفني الكرواتي إيجور تودور، مدرب نادي يوفنتوس، أن اللعب في دوري أبطال أوروبا أسهل من الدوري الإيطالي، مستدركًا أن المباريات تظل رغم ذلك، أكثر صعوبة، بسبب قوة المنافسين.

ويستقبل يوفنتوس على أرضه، بوروسيا دورتموند، مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة تقام ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات تودور قبل مباراة يوفنتوس ودورتموند

وقال تودور في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "يجب أن نستعيد طاقتنا بسرعة، ولا يمكننا أن نستمتع بالفوز على إنتر أكثر من يومين.. على اللاعبين أن يكونوا أذكياء عندما لا يكون الوقت المتاح للتعافي كافيًا، لذا فحتى الأكل الجيد والنوم الجيد يصنعان الفارق".

وأضاف: "فزنا على إنتر رغم أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا، وهذا مؤشر جيد.. إنتر فريق قوي جدًا، ويملك أفضل قائمة في الدوري الإيطالي خلال آخر 5 سنوات".

وتابع مدرب يوفنتوس: "مواجهة دورتموند صعبة جدًا.. لكن من الجميل أن نلعب أول مباراة في دوري أبطال أوروبا على أرضنا، وعلينا الاستمتاع بها، وتقديم مباراة كبيرة".

وأكمل: "كونسيساو لا يشعر بأي آلام، وسأحدد موقفه من المشاركة ضد دورتموند في الصباح".

ثم واصل: "عندما يكون هناك ضغط مباريات بهذا الشكل، يجب تقييم كل شيء قبل اختيار التشكيل، لأن التفاصيل هي ما تصنع الفارق".

قبل أن يختتم: "اللعب في دوري أبطال أوروبا أسهل لأن الفرق تلعب بأسلوب مفتوح أكثر، لكن المباريات تكون أصعب في نفس الوقت لأن مستوى الفرق أعلى بكثير".