بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

بسبب بروتوكول طبي.. أكرد يغيب عن موقعة ريال مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:57 م 15/09/2025
أكرد

نايف أكرد يغيب عن موقعة مارسيليا وريال مدريد

يغيب اللاعب المغربي نايف أكرد عن المشاركة مع نادي أولمبيك مارسيليا أمام ريال مدريد، بسبب بروتوكول طبي، رغم أنه لا يشكو من أي إصابة، وفق آخر المستجدات الصحفية، اليوم الإثنين.

ويحل مارسيليا ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن افتتاحية مبارياتهما في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

غياب أكرد أمام ريال مدريد

ذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن أكرد خرج من حسابات المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي في مباراة مارسيليا المقبلة أمام ريال مدريد.

وأوضح أن أكرد لن يتمكن من المشاركة أمام ريال مدريد بسبب البروتوكول الطبي الخاص بإصابات الرأس، إذ اصطدم دون قصد بأحد اللاعبين في مباراة فوز مارسيليا (4-0) على لوريان بالدوري الفرنسي.

وشدد على أن أكرد أكمل مباراة لوريان بصورة طبيعية، دون أن يعاني من أي إصابات، كما سجل هدفًا في الثواني الأخيرة.

وانضم المدافع المغربي نايف أكرد إلى صفوف أولمبيك مارسيليا في الصيف، قادمًا من وست هام يونايتد بـ23 مليون يورو.

وحقق أولمبيك مارسيليا في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، الفوز في مناسبتين مقابل خسارتين.

مباراة مارسيليا القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا نايف أكرد أولمبيك مارسيليا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

