بسبب بروتوكول طبي.. أكرد يغيب عن موقعة ريال مدريد

يغيب اللاعب المغربي نايف أكرد عن المشاركة مع نادي أولمبيك مارسيليا أمام ريال مدريد، بسبب بروتوكول طبي، رغم أنه لا يشكو من أي إصابة، وفق آخر المستجدات الصحفية، اليوم الإثنين.

ويحل مارسيليا ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن افتتاحية مبارياتهما في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

غياب أكرد أمام ريال مدريد

ذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن أكرد خرج من حسابات المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي في مباراة مارسيليا المقبلة أمام ريال مدريد.

وأوضح أن أكرد لن يتمكن من المشاركة أمام ريال مدريد بسبب البروتوكول الطبي الخاص بإصابات الرأس، إذ اصطدم دون قصد بأحد اللاعبين في مباراة فوز مارسيليا (4-0) على لوريان بالدوري الفرنسي.

وشدد على أن أكرد أكمل مباراة لوريان بصورة طبيعية، دون أن يعاني من أي إصابات، كما سجل هدفًا في الثواني الأخيرة.

وانضم المدافع المغربي نايف أكرد إلى صفوف أولمبيك مارسيليا في الصيف، قادمًا من وست هام يونايتد بـ23 مليون يورو.

وحقق أولمبيك مارسيليا في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، الفوز في مناسبتين مقابل خسارتين.