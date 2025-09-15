المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب توتنهام: متحمس لظهوري الأول في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:22 م 15/09/2025
توماس فرانك

توماس فرانك - مدرب توتنهام

عبر المدير الفني الدنماركي توماس فرانك، مدرب نادي توتنهام هوتسبير، عن سعادته بالظهور الأول المرتقب في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويستدرج توتنهام ضيفه فياريال إلى ملعبه في العاصمة البريطانية لندن، مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة تقام ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا.

مدرب توتنهام عن دوري أبطال أوروبا

لم يسبق لتوماس فرانك أن درب فريقًا يشارك في دوري أبطال أوروبا قبل توتنهام.

وقال المدرب القادم من برينتفورد في المؤتمر الصحفي، بحسب ما نشر موقع فوتبول لندن: "متحمس جدًا لظهوري الأول في دوري أبطال أوروبا.. سيكون سماع النشيد (نشيد التشامبيونزليج) لحظة مميزة".

وواصل مدرب توتنهام: "لعبت في تشامبيونشيب قبل سنوات مع برينتفورد في ملاعب صغيرة جدًا.. وغدًا سأظهر في واحد من أفضل ملاعب العالم حيث نلعب في دوري أبطال أوروبا".

يشار إلى أن توتنهام حقق نتائج جيدة جدًا تحت قيادة توماس فرانك في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالفوز في 3 مباريات، مع الخسارة مرة وحيدة.

ويعود توتنهام إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا بفضل تتويجه في الموسم الماضي 2024-2025 بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
دوري أبطال أوروبا توتنهام هوتسبير توماس فرانك

