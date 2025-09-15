المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اكتساح بنسبة 100%.. التاريخ يبشر ريال مدريد أمام مارسيليا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:46 م 15/09/2025
مارسيليا وريال مدريد

من مباراة ريال مدريد ومارسيليا في 2003

يتفوق نادي ريال مدريد في المواجهات المباشرة على أولمبيك مارسيليا، باكتساح بلغ نسبة 100%.

ويحل أولمبيك مارسيليا ضيفًا على ريال مدريد، مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة تجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

التاريخ يبشر ريال مدريد أمام مارسيليا

يلتقي ريال مدريد ومارسيليا للمرة الخامسة فقط في تاريخهما بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز على مارسيليا بنسبة 100% في مبارياتهما بدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن جميعها أقيمت في دور المجموعات فقط.

وفيما يلي، مواجهات العملاقين الإسباني والفرنسي في دوري أبطال أوروبا..

- دوري أبطال أوروبا 2003-2004: مارسيليا (1-2) ريال مدريد

- دوري أبطال أوروبا 2003-2004: ريال مدريد (4-2) مارسيليا

- دوري أبطال أوروبا 2009-2010: مارسيليا (1-3) ريال مدريد

- دوري أبطال أوروبا 2009-2010: ريال مدريد (3-0) مارسيليا

يشار إلى أن ريال مدريد سبق له الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، مقابل تتويج وحيد لمارسيليا في 1993.

اقرأ أيضًا: دوري أبطال أوروبا يعيد ذكرى هدف ميدو التاريخي في ريال مدريد

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا أولمبيك مارسيليا

