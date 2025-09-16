يستضيف فريق يوفنتوس نظيره فريق بروسيا دورتموند، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، في انطلاق مرحلة المجموعات.

مباراة يوفنتوس ضد بروسيا دورتموند، تنطلق في تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء، في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

ملعب يوفنتوس

يخوض يوفنتوس موقعة بروسيا دورتموند على ملعبه، بعد 10 سنوات من آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في إيطاليا، والتي ترجع إلى نسخة 14-15.

ورغم أنه من المعروف أن الأرض تقف إلى جانب أصحابها، لم ينجح يوفنتوس في هزيمة بروسيا دورتموند في مرتين من أصل 4 مواجهات لُعبت في إيطاليا.

بينما بروسيا دورتموند انتصر في مواجهة ضمن دور المجموعات، نسخة 95-96، بنتيجة (2-1)، بينما عاد الفريق الألماني بالتعادل من مباراة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، نسخة 94-95.

ذلك كما أن بروسيا دورتموند فشل في 4 مباريات خاضها ضد يوفنتوس في ألمانيا، أن يحقق أي الانتصار فيهم جميعًا، حيث لم يستغل أيضًا أفضلية الأرض والجمهور.

كما في نهائي نسخة 96-97، الذي أقيم على الملعب الأولمبي في ميونخ، وفاز به يوفنتوس على حساب بروسيا دورتموند(3-1)، وتوج باللقب.

ويتفوق يوفنتوس في إجمالي المواجهات بين الفريقين، بـ6 انتصارات مقابل 2 ضد بروسيا دورتموند، حين أنهما تعادلا مرة واحدة.