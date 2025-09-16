المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

بعد 10 سنوات.. يوفنتوس يتطلع لتوسيع الفجوة مع بروسيا دورتموند

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:30 م 15/09/2025
مباراة يوفنتوس ودورتموند

مباراة يوفنتوس ودورتموند

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره فريق بروسيا دورتموند، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، في انطلاق مرحلة المجموعات.

مباراة يوفنتوس ضد بروسيا دورتموند، تنطلق في تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء، في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

ملعب يوفنتوس

يخوض يوفنتوس موقعة بروسيا دورتموند على ملعبه، بعد 10 سنوات من آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في إيطاليا، والتي ترجع إلى نسخة 14-15.

ورغم أنه من المعروف أن الأرض تقف إلى جانب أصحابها، لم ينجح يوفنتوس في هزيمة بروسيا دورتموند في مرتين من أصل 4 مواجهات لُعبت في إيطاليا.

بينما بروسيا دورتموند انتصر في مواجهة ضمن دور المجموعات، نسخة 95-96، بنتيجة (2-1)، بينما عاد الفريق الألماني بالتعادل من مباراة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، نسخة 94-95.

ذلك كما أن بروسيا دورتموند فشل في 4 مباريات خاضها ضد يوفنتوس في ألمانيا، أن يحقق أي الانتصار فيهم جميعًا، حيث لم يستغل أيضًا أفضلية الأرض والجمهور.

كما في نهائي نسخة 96-97، الذي أقيم على الملعب الأولمبي في ميونخ، وفاز به يوفنتوس على حساب بروسيا دورتموند(3-1)، وتوج باللقب.

ويتفوق يوفنتوس في إجمالي المواجهات بين الفريقين، بـ6 انتصارات مقابل 2 ضد بروسيا دورتموند، حين أنهما تعادلا مرة واحدة.

دوري أبطال أوروبا يوفنتوس بروسيا دورتموند

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

