كلام فى الكورة
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

برشلونة يظهر بقميص جديد للمرة الأولى ضد نيوكاسل (صورة)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:02 م 15/09/2025
برشلونة

فريق برشلونة

يظهر فريق برشلونة بقميصه الجديد للمرة الأولى، خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

قميص برشلونة الجديد

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة سيظهر بالقميص الثالث، البرتقالي، على ملعب سانت جيمس بارك، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد.

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء يوم الخميس المقبل، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة لن يعود في رحلة متأخرة يوم الجمعة، بل ستظل كتيبة هانسي فليك لتخوض المران في نيوكاسل، في صباح اليوم نفسه، قبل المغادرة إلى إسبانيا، قبل مواجهة خيتافي بالليجا، مساء الأحد.

وكان برشلونة قد اكتسح نظيره فالنسيا (6-0)، أمس الأحد، في مباراة أقيمت على ملعب يوهان كرويف، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وهذه ثالث مباراة يخوضها برشلونة على ملعب نيوكاسل، في المسابقات الرسمية، حيث 3-2 في مباراة بنسخة 97-98، فيما فاز 2-0، في آخر مواجهة التي أقيمت موسم 2002-2003.

