تحدث روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، عن مواجهة ريال مدريد الإسباني، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق ريال مدريد موعدًا مع نظيره أولمبيك مارسيليا، ضمن منافسات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية، مدريد.

تصريحات روبيرتو دي زيربي

استهل روبيرتو دي زيربي، حديثه قبل مواجهة ريال مدريد، قائلًا: "كنا نفضل اللعب في الفيلودروم، لكن الحضور إلى مدريد فخر لنا، في الموسم الماضي لم نشارك في أي بطولة أوروبية، لذلك نحن فخورون بوجودنا هنا".

وتابع مدرب مارسيليا: "المسؤولية كبيرة هذا العام، دوري الأبطال مسابقة مهمة جدًا بالنسبة لمرسيليا، وليست بطولة عادية، يجب أن نحقق نتيجة جيدة".

وأكمل: "الخطة تكمن في اليقظة، خطورة استقبال الأهداف عالية جدًا، وعلى الدفاع أن يكون متماسكًا، وفي الهجوم يجب أن نتحلى بالطموح، نحن لا نخاف

ونملك جودة كبيرة في تشكيلتنا، ونفخر بالعودة إلى دوري الأبطال".

وزاد: "مباراة الغد ليست احتفالًا، بل بداية لشيء صعب، سنلعب بأسلحتنا، لدينا لاعبو وسط أقوياء، ثلاثة أو أربعة بجودة عالية، من دون الجودة لا يمكنك الفوز، يجب أن نعطي كل شيء، لاعبونا في الخط الأمامي قادرون على التسجيل، علينا محاولة التحكم في المباراة".

واستكمل دي زيربي: "لقد عمل كيليان مبابي أيضًا على الجانب الدفاعي والضغط، لم يكن دائمًا يفعل ذلك، لكن حين يريد يقوم به بشكل جيد على جرينوود أن يدرك أنه إن أراد أن يصبح نجمًا عالميًا فعليه أن يركض من دون كرة، رأيت مبابي وديمبيلي يضغطان بلا كرة، وعلى جرينوود أن يفعل ذلك أيضًا".

وأتم حديثه: "لدينا عناصر خبرة مثل بافارد، كوندوجبيا، بايشاو وجرينوود، سبق لهم اللعب في دوري الأبطال، صحيح أن غياب نايف أكرد مهم، لكن علينا أن نجد النظام الذي يسمح لنا باستغلال اللاعبين الذين وصلوا في نهاية الميركاتو، يجب أن نجد الانسجام بينهم".