المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دي زيربي: الحضور إلى مدريد فخر لنا.. ولدينا العديد من عناصر الخبرة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:11 م 15/09/2025
دي زيربي

روبيرتو دي زيربي

تحدث روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، عن مواجهة ريال مدريد الإسباني، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق ريال مدريد موعدًا مع نظيره أولمبيك مارسيليا، ضمن منافسات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية، مدريد.

تصريحات روبيرتو دي زيربي

استهل روبيرتو دي زيربي، حديثه قبل مواجهة ريال مدريد، قائلًا: "كنا نفضل اللعب في الفيلودروم، لكن الحضور إلى مدريد فخر لنا، في الموسم الماضي لم نشارك في أي بطولة أوروبية، لذلك نحن فخورون بوجودنا هنا".

وتابع مدرب مارسيليا: "المسؤولية كبيرة هذا العام، دوري الأبطال مسابقة مهمة جدًا بالنسبة لمرسيليا، وليست بطولة عادية، يجب أن نحقق نتيجة جيدة".

ثنائية مبابي وأردا جولر... رابط لا يتوقف على النمو في ريال مدريد

وأكمل: "الخطة تكمن في اليقظة، خطورة استقبال الأهداف عالية جدًا، وعلى الدفاع أن يكون متماسكًا، وفي الهجوم يجب أن نتحلى بالطموح، نحن لا نخاف
ونملك جودة كبيرة في تشكيلتنا، ونفخر بالعودة إلى دوري الأبطال".

وزاد: "مباراة الغد ليست احتفالًا، بل بداية لشيء صعب، سنلعب بأسلحتنا، لدينا لاعبو وسط أقوياء، ثلاثة أو أربعة بجودة عالية، من دون الجودة لا يمكنك الفوز، يجب أن نعطي كل شيء، لاعبونا في الخط الأمامي قادرون على التسجيل، علينا محاولة التحكم في المباراة".

واستكمل دي زيربي: "لقد عمل كيليان مبابي أيضًا على الجانب الدفاعي والضغط، لم يكن دائمًا يفعل ذلك، لكن حين يريد يقوم به بشكل جيد على جرينوود أن يدرك أنه إن أراد أن يصبح نجمًا عالميًا فعليه أن يركض من دون كرة، رأيت مبابي وديمبيلي يضغطان بلا كرة، وعلى جرينوود أن يفعل ذلك أيضًا".

قبل أكثر من 20 عاما.. دوري أبطال أوروبا يعيد ذكرى هدف ميدو التاريخي في ريال مدريد

وأتم حديثه: "لدينا عناصر خبرة مثل بافارد، كوندوجبيا، بايشاو وجرينوود، سبق لهم اللعب في دوري الأبطال، صحيح أن غياب نايف أكرد مهم، لكن علينا أن نجد النظام الذي يسمح لنا باستغلال اللاعبين الذين وصلوا في نهاية الميركاتو، يجب أن نجد الانسجام بينهم".

مباراة مارسيليا القادمة
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مارسيليا روبيرتو دي زيربي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg