كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، عن حالة المصابين في فريقه قبل مواجهة أتلتيك بلباو، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق أرسنال موعدًا مع نظيره أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات الدور الرئيسي من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أرتيتا، حالة مارتن أوديجارد، بن وايت وبوكايو ساكا البدنية ومدى جاهزيتهم قبل مواجهة أتلتيك بلباو.

تصريحات أرتيتا

استهل ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، حديثه قائلًا: "للأسف، جابرييل خيسوس ، كاي هافيرتز، بن ومارتن ما زالوا خارج الحسابات".

وانتقل للحديث بشأن حالة ساكا: "لا أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من الفحوصات والإجراءات التي يجب المرور بها، ومن المبكر جدًا تحديد متى وأي أسبوع سيكون متاحًا، لكن المؤكد أنه سيدفع بقوة ليعود في أسرع وقت ممكن".

وقال أرتيتا بشأن حالة الفريق، قبل مواجهة أتلتيك بلباو: "أمام نوتنجهام فورست في النهاية، لعب ميكيل ميرينو كمهاجم صريح، ولدينا ليو تروسارد الذي يمكنه اللعب هناك، ولدينا خيارات أخرى وتشكيلات مختلفة يمكننا التكيف معها، في الوقت الحالي، فيكتور يقدم أداءً جيدًا جدًا، وأنا سعيد للغاية بذلك".

وأتم: "للأسف لدينا بعض اللاعبين المصابين بالفعل، وهذا يحد من خياراتنا في مراكز معينة. لكن نأمل أن نصل إلى النقطة التي يصبح فيها التنافس ومستوى أداء اللاعبين مرتفعًا جدًا، مما يسمح لنا بإدارة الأمور بكفاءة لتحقيق المزيد من الانتصارات، وهو هدفنا الأساسي".