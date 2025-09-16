المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
36 فريقا يتنافس من أجل حلم واحد.. الطريق إلى بودابست يبدأ في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:03 ص 16/09/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

يتنافس 36 فريقًا على التأهل إلى المباراة النهائية في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في طريق طويل نحو العاصمة المجرية بودابست، يستغرق 256 يومًا.

وينطلق الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مساء اليوم الثلاثاء.

الطريق إلى بودابست

يحتضن ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في 30 مايو المقبل، أي بعد 256 يومًا.

ويقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ أجرى يويفا قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة، يتم تحديدها بالقرعة، ضد الفرق من 17-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

فرق دوري أبطال أوروبا 2025-2026

مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا

- بي إس في آيندهوفن × يونيون سانت جيلواز

- أتلتيك بلباو × أرسنال

- يوفنتوس × بوروسيا دورتموند

- بنفيكا × كاراباج

- توتنهام هوتسبير × فياريال

- ريال مدريد × أولمبيك مارسيليا

- أولمبياكوس × بافوس

- سلافيا براج × بودو جليمت

- بايرن ميونخ × تشيلسي

- باريس سان جيرمان × أتالانتا

- أياكس × إنتر

- ليفربول × أتلتيكو مدريد

- كوبنهاجن × باير ليفركوزن

- كلوب بروج × موناكو

- آينتراخت فرانكفورت × جالاتا سراي

- سبورتينج لشبونة × كايرات

- نيوكاسل يونايتد × برشلونة

- مانشستر سيتي × نابولي

يشار إلى أن مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا تقام هذا الأسبوع على 3 أيام متتالية، الثلاثاء والأربعاء والخميس، بواقع 6 مباريات كل يوم.

دوري أبطال أوروبا

