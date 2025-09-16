المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

مباريات اليوم.. انطلاق ماراثون دوري أبطال أوروبا.. وصدام آسيوي للهلال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:29 ص 16/09/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء عودة ليالي دوري أبطال أوروبا من خلال انطلاق منافسات مرحلة الدوري لموسم 2025-2026.

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة والمتعة، حيث تقام عدة مباريات في انطلاق الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويحل أرسنال ضيفا على أتلتيك بلباو، ويستضيف يوفنتوس نظيره بوروسيا دورتموند، ويلتقي ريال مدريد مع مارسيليا، وتوتنهام مع فياريال.

للتعرف على مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

ولحساب دوري أبطال آسيا للنخبة، يلتقي شباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور، والهلال السعودي مع الدحيل القطري.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء:

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساء.. أيندهوفن ضد سان جيلواز

7:45 مساء.. أتلتيك بلباو ضد أرسنال.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. بنفيكا ضد كاراباج أجدام

10:00 مساء.. ريال مدريد ضد مارسيليا.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. توتنهام ضد فياريال.. beIN SPORTS HD 3

دوري أبطال آسيا للنخبة

7:00 مساء.. شباب الأهلي الإماراتي ضد تراكتور الإيراني.. beIN SPORTS HD 3

9:15 مساء.. الهلال السعودي ضد الدحيل القطري.. beIN SPORTS HD 2

بطولة العالم للكرة الطائرة.. رجال

12:30 ظهرا.. الفلبين ضد مصر.. أون سبورت

