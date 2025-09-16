يشهد اليوم الثلاثاء عودة ليالي دوري أبطال أوروبا من خلال انطلاق منافسات مرحلة الدوري لموسم 2025-2026.

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة والمتعة، حيث تقام عدة مباريات في انطلاق الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويحل أرسنال ضيفا على أتلتيك بلباو، ويستضيف يوفنتوس نظيره بوروسيا دورتموند، ويلتقي ريال مدريد مع مارسيليا، وتوتنهام مع فياريال.

ولحساب دوري أبطال آسيا للنخبة، يلتقي شباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور، والهلال السعودي مع الدحيل القطري.

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء:

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساء.. أيندهوفن ضد سان جيلواز

7:45 مساء.. أتلتيك بلباو ضد أرسنال.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. بنفيكا ضد كاراباج أجدام

10:00 مساء.. ريال مدريد ضد مارسيليا.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. توتنهام ضد فياريال.. beIN SPORTS HD 3

دوري أبطال آسيا للنخبة

7:00 مساء.. شباب الأهلي الإماراتي ضد تراكتور الإيراني.. beIN SPORTS HD 3

9:15 مساء.. الهلال السعودي ضد الدحيل القطري.. beIN SPORTS HD 2

بطولة العالم للكرة الطائرة.. رجال

12:30 ظهرا.. الفلبين ضد مصر.. أون سبورت