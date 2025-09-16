يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة قوية أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء بهدف تحقيق انطلاقة قوية تمنحه صدارة المجموعة مبكرًا، في رحلة البحث عن استعادة اللقب الغائب منذ الموسم الماضي، حين ودع البطولة من الدور ربع النهائي أمام أرسنال، بينما توج باريس سان جيرمان بالبطولة.

ويأمل ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو في العودة إلى منصات التتويج الأوروبية، وحصد اللقب الـ16 في تاريخه، في حين يسعى مارسيليا إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق مفاجأة أمام العملاق الإسباني على أرضه ووسط جماهيره.

موعد المباراة: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

التوقيت: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD