بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

ضربة البداية.. موعد مباراة ريال مدريد ومارسيليا والقناة الناقلة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:05 ص 16/09/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة قوية أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء بهدف تحقيق انطلاقة قوية تمنحه صدارة المجموعة مبكرًا، في رحلة البحث عن استعادة اللقب الغائب منذ الموسم الماضي، حين ودع البطولة من الدور ربع النهائي أمام أرسنال، بينما توج باريس سان جيرمان بالبطولة.

ويأمل ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو في العودة إلى منصات التتويج الأوروبية، وحصد اللقب الـ16 في تاريخه، في حين يسعى مارسيليا إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق مفاجأة أمام العملاق الإسباني على أرضه ووسط جماهيره.

موعد المباراة: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

التوقيت: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مارسيليا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

