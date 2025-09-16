المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
دوري أبطال أوروبا.. 7 حقائق قبل موقعة يوفنتوس ودورتموند

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:09 ص 16/09/2025
يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند

يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة يوفنتوس وبوروسيا دورتموند المثيرة في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف يوفنتوس نظيره بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى لمرحلة الدوري من البطولة الأوروبية، وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

للتعرف على مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

يوفنتوس ضد دورتموند

- يعد هذا تكرار لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 1997، الذي فاز به دورتموند بنتيجة 3-1، وسجل كارل-هاينتس ريدله هدفين في الشوط الأول.

- فاز يوفنتوس في ست من مبارياته التسع ضد دورتموند في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (تعادل 1 وخسر 2)، كما فاز في سبع من مبارياته الـ12 ضد فرق ألمانية (تعادل 3 وخسر 2).

- لم يخسر يوفنتوس أبدًا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على أرضه (فاز 6 وتعادل 3).

- الوافد الجديد في الصيف لصفوف اليوفي، جوناثان ديفيد، سجل سبعة أهداف في آخر تسع مباريات له في دوري الأبطال – كما أنه الهداف التاريخي للاعبين الكنديين في البطولة برصيد عشرة أهداف في 18 مباراة.

- فاز بوروسيا دورتموند في مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات خاضها خارج أرضه في مسابقات الأندية الأوروبية ضد فرق إيطالية (تعادل 1 وخسر 5)، وحقق خمسة انتصارات فقط – مقابل 13 هزيمة – أمام فرق الدوري الإيطالي داخل إيطاليا.

- فاز الفريق الألماني في مباراة الجولة الأولى من البطولة في ثلاث من المواسم الأربعة الماضية (خسر مباراة واحدة).

- سيرهو جيراسي لاعب دورتموند سجل تسعة أهداف في ثماني مباريات خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2024/25.

مباريات اليوم.. انطلاق ماراثون دوري أبطال أوروبا.. وصدام آسيوي للهلال

دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أوروبا يوفنتوس ضد دورتموند juventus VS borussia dortmund

التعليقات

