يبدأ توتنهام الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026" بمواجهة قوية ضد فياريال الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء.

ويستضيف توتنهام نظيره فياريال بالعاصمة الإنجليزية لندن في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

ويجد السبيرز صعوبة في الانتصار على الفرق الإسبانية، إذا لم يحقق سوى فوزين فقط من أصل 14 مباراة.

وهذا ما ينطبق أيضًا على فياريال الذي لم يفز سوى في مباراتين من آخر 20 مواجهة ضد الفرق الإنجليزية.

وفي الوقت ذاته، يتسلح توتنهام بسجل مثالي على أرضه بالمسابقات الأوروبية، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 20 مباراة.

إليكم أبرز الأرقام عن مباراة توتنهام ضد فياريال

- فاز توتنهام في مباراتين فقط من أصل 14 مباراة سابقة له في مسابقات الأندية الأوروبية ضد الفرق الإسبانية (تعادل 5، خسر 7).

- لم يُهزم توتنهام في آخر 20 مباراة له على أرضه في مسابقات الأندية الأوروبية (فاز 16، تعادل 4).

- سجل الفريق اللندني في 15 من آخر 16 مباراة له في مسابقات الأندية الأوروبية.

- فاز فياريال في مباراتين فقط من آخر 20 مواجهة له في مسابقات الأندية الأوروبية ضد الفرق الإنجليزية (تعادل 9، خسر 9).

- حقق فياريال الفوز في آخر مباراتين له خارج الديار في دور المجموعات/الدوري من دوري أبطال أوروبا، أمام يونج بويز (4-1) وأتالانتا (3-2) في موسم 2021/22.

