أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أن إصابة مدافعه لوكاس بيرالدو فقط هي التي تستدعي مواصلة العلاج.

يأتي ذلك قبل مواجهة الفريق أمام أتالانتا الإيطالي غدًا الأربعاء في ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكانت جماهير الفريق الباريسي قد شعرت بالقلق بعد إصابة الثلاثي كفاراتسخيليا، لي كانج إن، ولوكاس بيرالدو خلال الفوز على لانس في الدوري الفرنسي، واضطرارهم لمغادرة الملعب، إلا أن الفحوصات الطبية أكدت جاهزية الثنائي كفاراتسخيليا وكانج إن، بينما يستمر غياب بيرالدو بسبب التواء في الكاحل الأيسر.

ويعد هذا الخبر بمثابة دفعة معنوية لسان جيرمان، الذي يعاني بالفعل من غياب مهاجميه عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه عن اللقاء، في ظل سعيه لتحقيق بداية قوية في حملة الدفاع عن لقبه القاري.