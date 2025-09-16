المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

باريس سان جيرمان يتلقى دفعة قبل مواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:00 م 16/09/2025
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أن إصابة مدافعه لوكاس بيرالدو فقط هي التي تستدعي مواصلة العلاج.

يأتي ذلك قبل مواجهة الفريق أمام أتالانتا الإيطالي غدًا الأربعاء في ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكانت جماهير الفريق الباريسي قد شعرت بالقلق بعد إصابة الثلاثي كفاراتسخيليا، لي كانج إن، ولوكاس بيرالدو خلال الفوز على لانس في الدوري الفرنسي، واضطرارهم لمغادرة الملعب، إلا أن الفحوصات الطبية أكدت جاهزية الثنائي كفاراتسخيليا وكانج إن، بينما يستمر غياب بيرالدو بسبب التواء في الكاحل الأيسر.

ويعد هذا الخبر بمثابة دفعة معنوية لسان جيرمان، الذي يعاني بالفعل من غياب مهاجميه عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه عن اللقاء، في ظل سعيه لتحقيق بداية قوية في حملة الدفاع عن لقبه القاري.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg