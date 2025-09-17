المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد شكوك الغياب.. كفاراتسخيليا جاهز للمشاركة مع باريس ضد أتالانتا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:03 م 16/09/2025
كفاراتسخيليا

خفيتشا كفاراتسخيليا

كشفت تقارير إعلامية عن موقف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من مواجهة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتالانتا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري غدا الأربعاء.

وكان كفاراتسخيليا قد خرج مصابا من المباراة التي فاز بها باريس 2-0 على لانس، بعد تعرضه لضربة في ربلة الساق.

لكن وفقا لما أكدته شبكة "RMC Sport" الفرنسية، فمن المتوقع عودة اللاعب سريعا ليشارك في لقاء أتالانتا، وأشار التقرير إلى أن كفاراتسخيليا قد يبدأ المباراة أساسيا.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يفقد حاليا عدة لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، على رأسهم عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

جدول مباريات اليوم 

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg