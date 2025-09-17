كشفت تقارير إعلامية عن موقف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من مواجهة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتالانتا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري غدا الأربعاء.

وكان كفاراتسخيليا قد خرج مصابا من المباراة التي فاز بها باريس 2-0 على لانس، بعد تعرضه لضربة في ربلة الساق.

لكن وفقا لما أكدته شبكة "RMC Sport" الفرنسية، فمن المتوقع عودة اللاعب سريعا ليشارك في لقاء أتالانتا، وأشار التقرير إلى أن كفاراتسخيليا قد يبدأ المباراة أساسيا.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يفقد حاليا عدة لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، على رأسهم عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

