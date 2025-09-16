غادر أتلتيكو مدريد إلى إنجلترا من أجل مواجهة ليفربول المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

ويحل أتلتيكو ضيفًا على ليفربول بملعب "أنفيلد" في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، القائمة التي ستخوض مواجهة ليفربول.

وشهدت قائمة أتلتيكو غياب ألمادا، خيمينيز، باينا، جوليان ألفاريز وكاردوسو بسبب الإصابة.

ويتسلح الفريق الإسباني بجهود يان أوبلاك، أنطوان جريزمان، باريوس، لينجليت، جوليانو سيميوني، نيكو جونزاليس، وغيرهم.

وينافس أتلتيكو مدريد في مرحلة الدوري من البطولة كل من: إنتر ميلان - ليفربول - آينتراخت فرانكفورت - آرسنال - بودو جليمت -آيندهوفن - سان جيلواز - وجالاتا سراي.

أما ليفربول يقع ضد ريال مدريد، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، فرانكفورت، أيندهوفن، مارسيليا، كاراباج، وجالاتا سراي.

