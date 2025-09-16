المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

بينهم ألفاريز.. 5 غيابات في قائمة أتلتيكو مدريد أمام ليفربول

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:56 م 16/09/2025
احتفال لاعبو فريق أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

غادر أتلتيكو مدريد إلى إنجلترا من أجل مواجهة ليفربول المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

ويحل أتلتيكو ضيفًا على ليفربول بملعب "أنفيلد" في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

للتعرف على مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

وأعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، القائمة التي ستخوض مواجهة ليفربول.

وشهدت قائمة أتلتيكو غياب ألمادا، خيمينيز، باينا، جوليان ألفاريز وكاردوسو بسبب الإصابة.

ويتسلح الفريق الإسباني بجهود يان أوبلاك، أنطوان جريزمان، باريوس، لينجليت، جوليانو سيميوني، نيكو جونزاليس، وغيرهم.

وينافس أتلتيكو مدريد في مرحلة الدوري من البطولة كل من: إنتر ميلان - ليفربول - آينتراخت فرانكفورت - آرسنال - بودو جليمت -آيندهوفن - سان جيلواز - وجالاتا سراي.

أما ليفربول يقع ضد ريال مدريد، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، فرانكفورت، أيندهوفن، مارسيليا، كاراباج، وجالاتا سراي.

مباريات اليوم.. انطلاق ماراثون دوري أبطال أوروبا.. وصدام آسيوي للهلال 

دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح أتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

التعليقات

