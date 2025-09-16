تحدث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن استعدادات فريقه لمواجهة أتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن الحفاظ على اللقب يتطلب عقلية خاصة وروح تنافسية عالية.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية: "لا أتفق مع من يقول إننا أقل إبداعًا أو متعة. صحيح أن الموسم الماضي مررنا بفترة صعبة عانينا فيها تهديفيًا، لكن الآن نملك ثقة أكبر. نحن أبطال المسابقة ونرغب في استعادة إحساس الفوز بهذا اللقب".

وأوضح المدرب: "لي كانج إن سيكون متاحًا، أما كفاراتسخيليا فعلينا الانتظار ورؤية حالته بعد المران الأخير".

عن باركولا أضاف: "أنتظر منه ما أنتظره من جميع اللاعبين: التطور الفردي والجماعي. المهم هو العقلية، لا الأسماء".

عن أتالانتا قال إنريكي: "من الصعب التنبؤ بهم لأنهم غيروا المدرب وخاضوا ثلاث مباريات فقط. لكن استنادًا لسنوات سابقة، هم فريق يضغط عاليًا ويمتلك لاعبين بجودة كبيرة. مواجهة الفرق الإيطالية دائمًا معقدة، لذا يجب أن نتكيف مع أسلوبهم، وهذا أحد نقاط قوتنا".

وعلق إنريكي: "مشاهدة المباريات من المدرجات مختلفة، وكذلك الحديث مع اللاعبين بين الشوطين. سأقرر غدًا إن كنت سأجلس في المدرجات أم على الدكة".

عن جاهزية الفريق للبطولة أكد: "نعم، الفريق جاهز. البداية لم تكن مثالية، لكن لدينا لاعبين رائعين ومستوى عالٍ للغاية".

عن كيفية تحفيز اللاعبين بعد التتويج الأوروبي اختتم إنريكي: "اللاعبون طموحون ويستمتعون بكرة القدم. إنهم مثل الأطفال الذين لا يتوقفون عن اللعب ويحبون ما يفعلونه".