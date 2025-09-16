أشار البرازيلي ماركينيوس إلى أنه لا يمانع منافسة الأوكراني إيليا زابارني في نادي باريس سان جيرمان، داعيًا إلى عدم الضغط على الفرنسي برادلي باركولا.

ويبدأ باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في منافسات دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الأربعاء، عندما يستضيف أتالانتا على أرضه في ملعب بارك دي برانس.

مؤتمر ماركينيوس قبل لقاء دوري أبطال أوروبا

وقال ماركينيوس في المؤتمر الصحفي: "أداء باركولا مع باريس سان جيرمان ليس مفاجئًا بالنسبة لي، إنه دائمًا ما كان حاسمًا في اللحظات التي نحتاجه فيها".

واستفاض في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "يجب ألا نضع كل الضغط على باركولا، إنريكي يعمل على ذلك، وسيكون هناك العديد من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف مثل فابيان رويز وأشرف حكيمي ونونو مينديز، رغم أنهم ليسوا مهاجمين".

وأكمل: "أنا هنا منذ 13 عامًا لأنني قاتلت في كل تدريبات باريس سان جيرمان، وسأواصل ذلك".

وأضاف: "المنافسة دائمًا موجودة في باريس سان جيرمان، وهذا ما يحفزني على العمل أكثر.. زابارني مدافع مميز يمكنه أن يتطور كثيرًا، وسأحاول مساعدته عندما يحتاج إلي".

قبل أن يختتم: "عدد المباريات التي سيشارك بها زابارني قرار يخص إنريكي الذي أراد التعاقد معه من أجل سد بعض الثغرات التي شعر بها.. وأنا سعيد دائمًا بوجود لاعبين جيدين".

يشار إلى أن باريس سان جيرمان توج لأول مرة بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية 2025، تحت قيادة لويس إنريكي، بعدما تفوق (5-0) على إنتر في المباراة النهائية.