تشهد الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025-2026، قمة مرتقبة في ملعب "أليانز أرينا" تجمع بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي.

ويستضيف نادي بايرن ميونخ نظيره تشيلسي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك النادي البافاري أفضلية عندما يواجه الأندية الإنجليزية في آخر 10 مباريات أوروبية على أرضه، كما أن مواجهة الفريقين تعتبر تكرار للنهائي الذي جمع بينهما في عام 2012، عندما حقق البلوز اللقب.

حقائق قبل مواجهة بايرن ميونخ وتشيلسي بدوري الأبطال

- هذا تكرار لنهائي دوري أبطال أوروبا 2012، عندما رفع تشيلسي الكأس لأول مرة بعد الفوز بركلات الترجيح.

- أحدث مواجهاتهم كانت في دور الـ16 موسم 2019/20، حين فاز بايرن ميونيخ 7-1 في مجموع المباراتين بعد انتصار 3-0 في لندن و4-1 على أرضه، لم يلتقيا أبداً في دور المجموعات أو الدوري الخاص بالمسابقات الأوروبية للأندية.

- فاز بايرن بثمانٍ من آخر عشر مباريات أوروبية له على أرضه ضد فرق إنجليزية (تعادل 1 وخسر 1).

- النادي البافاري لم يُهزم في آخر 34 مباراة على أرضه في دور المجموعات/الدوري بدوري الأبطال (32 فوزاً وتعادلان)، منذ خسارته 3-2 أمام مانشستر سيتي في ديسمبر 2013.

- فاز بايرن في المباراة الافتتاحية بكل حملاته الـ21 الأخيرة في دوري الأبطال، منها 18 مباراة دون أن تهتز شباكه، آخر مرة لم يحقق فيها الفوز في الجولة الأولى كانت في سبتمبر 2002 عندما خسر 3-2 على أرضه أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

- تشيلسي فاز في سبع من آخر 11 مباراة له في دور المجموعات/الدوري بدوري الأبطال ضد فرق ألمانية (تعادل 2 وخسر 2).

- النادي اللندني فاز في 15 من آخر 23 مباراة له في دور المجموعات/الدوري بدوري الأبطال (تعادل 6 وخسر 2).