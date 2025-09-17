سلوت: هناك فرصة لمشاركة إيزاك.. وأتلتيكو مدريد فريق صعب

أكد الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، على صعوبة مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن هناك فرصة لمشاركة ألكسندر إيزاك في اللقاء.

ويلتقي ليفربول مع نظيره أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات سلوت

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مشاركة إيزاك؟ هناك فرصة بالتأكيد لأنه ضمن القائمة، ثم هناك فرصة للعب، من المؤكد تمامًا أنه لن يلعب 90 دقيقة سنرى ما سيحدث لاحقًا".

وأضاف: "هناك تركيزًا كبيرًا على تعاقداتنا، ولا سيما من قِبل المحللين الذين ربما يشجعون فرقًا أخرى، لا يتوقف الناس عن الحديث عن 450 مليون جنيه إسترليني، لكنهم ينسون الـ 300 مليون جنيه إسترليني التي جلبناها من بيع اللاعبين".

وتابع: "هناك تركيز كبير على فلوريان فيرتز، لكن اللاعبين الذين كانوا هنا بالفعل لم يسجلوا أربعة أهداف أو يقدموا 12 تمريرة حاسمة، كان فيرتز جزءًا من فريق فاز على نيوكاسل وعلى أرضه أمام أرسنال، وهو ما لم نحققه الموسم الماضي، إنه جزء من فريق يتصدر الدوري حاليًا".

وأكمل مدرب ليفربول: "لقد فاق أداؤنا توقعاتنا بكثير في الصيف، جميعنا نعلم ما حدث هذا الصيف، وكنا جميعًا نعرف جدول مبارياتنا منذ البداية، أن نصل إلى 12 نقطة الآن هو أكثر بكثير مما توقعت بعد كل هذه التغييرات في مجموعتنا، بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لكننا لن نلعب دائمًا ضد نيوكاسل خارج أرضنا وأرسنال على أرضنا".

وواصل: "قدّم أتلتيكو أداءً رائعًا في الدوري الإسباني على مدار سنوات طويلة تحت قيادة دييجو سيميوني، وتمكن من الفوز بالدوري والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إنه فريق صعب المراس بسبب عقليته".

وأتم سلوت تصريحاته: "في المرة الأخيرة التي واجهتهم فيها، كان جريزمان مذهلاً، لكن الآن لديّ لاعبون يستطيعون فعل أشياء مثله، في فينورد آنذاك على الرغم من حبي لهم، لم يكونوا في مرحلة مسيرتهم المهنية التي تسمح لهم بذلك".