المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب أياكس عن مواجهة إنتر: أقوى خصم في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:44 م 16/09/2025
هيتينجا

هيتينجا - مدرب أياكس أمستردام

حذر المدير الفني جون هيتينجا، مدرب نادي أياكس أمستردام، فريقه من مواجهة إنتر، معتبرًا أن الفريق الإيطالي هو الخصم الأقوى بالنسبة له في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويحل إنتر ضيفًا على أياكس في ملعب يوهان كرويف، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات مدرب أياكس عن إنتر

وقال هيتينجا في المؤتمر الصحفي: "إنتر أقوى فريق سنواجهه في دوري أبطال أوروبا، لا شك لدي في ذلك.. يجب أن نقدم الكثير من الأمور الإيجابية، وعلينا أن نقوم بأشياء جديدة".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "لاوتارو مارتينيز لن يشارك؟ أنتم متأكدون؟ أنتم تعطونني خبرًا جديدًا، أخبروني المزيد.. إنه لاعب يحدث الفارق، لكن من سيحل مكانه قد يؤدي بشكل رائع أيضًا، فهو فريق يملك العديد من اللاعبين المميزين".

وأكمل: "قد أدفع بكل من دولبيرج وفيجورست في التشكيل الأساسي ضد إنتر".

قبل أن يختتم مدرب أياكس: "لسنا المرشحين للفوز، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا حتى لا يفوز إنتر".

يشار إلى أن إنتر حل وصيفًا في النسخة السابقة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025، بعدما خسر بخماسية نظيفة على يد باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

مباراة إنتر ميلان القادمة
دوري أبطال أوروبا أياكس إنتر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg