حذر المدير الفني جون هيتينجا، مدرب نادي أياكس أمستردام، فريقه من مواجهة إنتر، معتبرًا أن الفريق الإيطالي هو الخصم الأقوى بالنسبة له في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويحل إنتر ضيفًا على أياكس في ملعب يوهان كرويف، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات مدرب أياكس عن إنتر

وقال هيتينجا في المؤتمر الصحفي: "إنتر أقوى فريق سنواجهه في دوري أبطال أوروبا، لا شك لدي في ذلك.. يجب أن نقدم الكثير من الأمور الإيجابية، وعلينا أن نقوم بأشياء جديدة".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "لاوتارو مارتينيز لن يشارك؟ أنتم متأكدون؟ أنتم تعطونني خبرًا جديدًا، أخبروني المزيد.. إنه لاعب يحدث الفارق، لكن من سيحل مكانه قد يؤدي بشكل رائع أيضًا، فهو فريق يملك العديد من اللاعبين المميزين".

وأكمل: "قد أدفع بكل من دولبيرج وفيجورست في التشكيل الأساسي ضد إنتر".

قبل أن يختتم مدرب أياكس: "لسنا المرشحين للفوز، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا حتى لا يفوز إنتر".

يشار إلى أن إنتر حل وصيفًا في النسخة السابقة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025، بعدما خسر بخماسية نظيفة على يد باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.