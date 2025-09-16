يبحث اللاعب المصري محمد صلاح عن تسجيل هدف جديد مع نادي ليفربول، سيكون تاريخيًا، في مرمى أتلتيكو مدريد، عندما يلتقي الفريقان مساء غدٍ الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويملك صلاح 4 مواجهات سابقة أمام أتلتيكو مدريد، جميعها مع ليفربول. (اقرأ التفاصيل من هنا)

صلاح يطارد هنري مجددًا

اعتاد صلاح في السنوات الأخيرة تحطيم أرقام الفرنسي تيري هنري في الدوري الإنجليزي، سواءً على مستوى التسجيل أو الصناعة أو كليهما معًا.

ولم يختلف الوضع كثيرًا في دوري أبطال أوروبا، إذ يحتاج صلاح إلى هدف وحيد من أجل التفوق على سجل هنري التهديفي في المسابقة القارية، علمًا بأنهما يظهران معًا في قائمة الهدافين التاريخيين.

وسجل صلاح نفس عدد أهداف هنري في دوري أبطال أوروبا، كلاهما لديه 51 هدفًا.

ويحتاج صلاح إلى هدف وحيد من أجل التقدم أكثر في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل في المركز العاشر قبل انطلاق النسخة الجديدة لموسم 2025-2026.

قائمة الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا

فيما يلي، قائمة أفضل 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا تاريخيًا، علمًا بأن الإحصائيات التالية تتضمن مباريات المسابقة من الأدوار التمهيدية حتى النهائي، وليس بدءًا من دور المجموعات فقط..

1) كريستيانو رونالدو: 141 هدفًا

2) ليونيل ميسي: 129 هدفًا

3) روبرت ليفاندوفسكي: 105 أهداف

4) كريم بنزيما: 90 هدفًا

5) راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

6) رود فان نيستلروي: 60 هدفًا

7) أندريه شيفشينكو: 59 هدفًا

8) توماس مولر: 57 هدفًا

9) كيليان مبابي: 55 هدفًا

10) محمد صلاح: 51 هدفًا

10) تيري هنري: 51 هدفا