المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الضحية هنري.. صلاح يبحث عن هدف تاريخي أمام أتلتيكو مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:06 م 16/09/2025
صلاح

محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد

يبحث اللاعب المصري محمد صلاح عن تسجيل هدف جديد مع نادي ليفربول، سيكون تاريخيًا، في مرمى أتلتيكو مدريد، عندما يلتقي الفريقان مساء غدٍ الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويملك صلاح 4 مواجهات سابقة أمام أتلتيكو مدريد، جميعها مع ليفربول. (اقرأ التفاصيل من هنا)

صلاح يطارد هنري مجددًا

اعتاد صلاح في السنوات الأخيرة تحطيم أرقام الفرنسي تيري هنري في الدوري الإنجليزي، سواءً على مستوى التسجيل أو الصناعة أو كليهما معًا.

ولم يختلف الوضع كثيرًا في دوري أبطال أوروبا، إذ يحتاج صلاح إلى هدف وحيد من أجل التفوق على سجل هنري التهديفي في المسابقة القارية، علمًا بأنهما يظهران معًا في قائمة الهدافين التاريخيين.

وسجل صلاح نفس عدد أهداف هنري في دوري أبطال أوروبا، كلاهما لديه 51 هدفًا.

ويحتاج صلاح إلى هدف وحيد من أجل التقدم أكثر في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل في المركز العاشر قبل انطلاق النسخة الجديدة لموسم 2025-2026.

قائمة الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا

فيما يلي، قائمة أفضل 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا تاريخيًا، علمًا بأن الإحصائيات التالية تتضمن مباريات المسابقة من الأدوار التمهيدية حتى النهائي، وليس بدءًا من دور المجموعات فقط..

1) كريستيانو رونالدو: 141 هدفًا

2) ليونيل ميسي: 129 هدفًا

3) روبرت ليفاندوفسكي: 105 أهداف

4) كريم بنزيما: 90 هدفًا

5) راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

6) رود فان نيستلروي: 60 هدفًا

7) أندريه شيفشينكو: 59 هدفًا

8) توماس مولر: 57 هدفًا

9) كيليان مبابي: 55 هدفًا

10) محمد صلاح: 51 هدفًا

10) تيري هنري: 51 هدفا

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا تيري هنري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg