عبر إلكاي جوندوجان، لاعب نادي جالاتا سراي التركي، عن فخره بمساعدته لفريقه السابق مانشستر سيتي في التواجد في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وساهم إلكاي جوندوجان في مشاركة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بعد أن قاد الفريق لحصد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم المنقضي.

دور جوندوجان مع مانشستر سيتي

وظهرت مساهمة جوندوجان مع مانشستر سيتي بشكل واضح خلال آخر 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث لم تخسر كتيبة بيب جوارديولا خلالها.

وشهدت المباريات تسجيل جوندوجان هدفًا افتتاحيًا حاسمًا في المباراة الأخيرة أمام فولهام، وهو الانتصار الذي أكد مجددًا مشاركة مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

ويستعد مانشستر سيتي لافتتاح مواجهاته في دوري أبطال أوروبا، بمواجهة نابولي يوم الخميس المقبل، في مباراة قوية ستجمع بين الفريقين.

تصريحات جوندوجان

عبر الألماني إلكاي جوندوجان، عن سعادته بالقيام بدوره بعد عودته إلى النادي لفترة ثانية، في تصريحات نقلها موقع مانشستر سيتي.

وقال جوندوجان: "لقد مررنا بكل هذه الصعوبات معًا كفريق، لكننا خرجنا منها بشكل إيجابي، وأعتقد أنه في نهاية الموسم عدنا مرة أخرى، وهناك أيضًا حسمنا بطاقة دوري الأبطال، لأننا وجدنا أنفسنا من جديد".

وأضاف: "وجدنا التوازن الصحيح فيما بيننا، وشعرنا أن كل شيء عاد وانسجم مرة أخرى في نهاية الموسم الماضي، أعتقد أن هذا انعكس أيضًا على طريقة لعبنا، فقد لعبنا وفقًا لمستوانا إلى أعلى مستوى، المستوى الذي اعتدنا عليه لسنوات عديدة".

وأكمل: "أرى أن هذا أمر مهم جدًا بصراحة، لأنه لا يجب أن ننسى أبدًا من أين أتينا، بعد كل هذه السنوات الجميلة والمذهلة، كل الصعوبات كانت جزءًا من الرحلة، والمرور عبر الصعوبات يجعل كل الإنجازات أحلى وأفضل ويمنحها قيمة أكبر أيضًا".

وأتم حديثه: "أرى الموسم الماضي موسمًا صعبًا، لكنني لن أنسى أبدًا أننا لعبنا كرة قدم رائعة في بعض الفترات، وفي النهاية حققنا هدفنا الأدنى بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا".