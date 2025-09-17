أثنى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، على خطورة فريق ليفربول، قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على نظيره ليفربول، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات سيميوني

وقال سيميوني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليفربول خصم رائع، وله قاعدة جماهيرية وملعب رائعان، ومدرب أوصلهم إلى أعلى مستوى، إنهم أقوياء للغاية، وسنسعى جاهدين للوصول بالمباراة إلى حيث نريد".

وأضاف: "الغيابات؟ هذه هي كرة القدم والإصابات جزء منها، ونحن نركز على اللاعبين الذين سيبدأون المباراة، سيلعبون ويبذلون قصارى جهدهم ويُظهرون ما لديهم".

وتابع: "نلعب 11 ضد 11، الغيابات موجودة نعم، وقد تكون لديهم خيارات أكثر في الشوط الثاني، ولكن منذ البداية سنلعب 11 ضد 11".

وأكمل مدرب أتلتيكو مدريد: "أعتقد أننا سنقدم مباراة جيدة ونواصل نفس النهج الذي سلكناه في المباراة السابقة، وهو الحسم في منطقة جزاء الخصم، أريد أن نتطور وننمو كفريق، ستكون مباراة رائعة".

وأتم سيميوني تصريحاته: "ليفربول يتميز بالخطورة والتحولات السريعة، ويلعبون ببساطة شديدة لتجميع عدد كبير من اللاعبين في منطقة الجزاء، لا يحتاجون إلى تمريرات كثيرة للانتقال من جانب إلى آخر، إنهم فريق شرس للغاية وسيكونون منافسين شرسين".