تأكد غياب النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع نظيره نيوكاسل، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تأكد غياب لامين يامال عن برشلونة أمام نيوكاسل

لا يزال لامين يامال يعاني من إصابة في منطقة العانة والتي أعلن النادي الكتالوني عنها منذ أيام قليلة قبل مواجهة فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وغاب يامال عن برشلونة في مواجهة فالنسيا، والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بنتيجة (6-0) على الخفافيش.

وسيغيب لامين يامال عن برشلونة في مباراة نيوكاسل بشكل مؤكد، وفقاً لما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وهناك شكوك أيضاً حول مشاركته في مباراتي خيتافي وريال أوفييدو في الجولتين الخامسة والسادسة من الليجا.

يستهدف العودة أمام باريس

وقالت الصحيفة الكتالونية، إن لامين يامال قد يشارك لبضع دقائق في مباراة ريال سوسيداد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الهدف الحقيقي للاعب الإسباني الشاب هو أن يكون جاهزاً بنسبة 100% لمباراة باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره باريس سان جيرمان، يوم 1 أكتوبر المقبل في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.