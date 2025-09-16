المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشكيل ريال مدريد.. عودة أرنولد.. ورودريجو يبدأ على حساب فينيسيوس أمام مارسيليا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:59 م 16/09/2025
رودريجو

رودريجو - جناح ريال مدريد

يبدأ اللاعب البرازيلي رودريجو جوس على حساب مواطنه فينيسيوس جونيور في تشكيل نادي ريال مدريد أمام أولمبيك مارسيليا.

ويستقبل ريال مدريد على أرضه في ملعب سانتياجو برنابيو، مارسيليا، في مباراة تقام هذا المساء ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دين هويسين، ألفارو كاريراس

الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر

الهجوم: رودريجو جوس، فرانكو ماستانتونو، كيليان مبابي

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد: أندريه لونين، فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، راؤول أسينسيو، داني سيبايوس، فران جارسيا، براهيم دياز، إدوارد كامافينجا، جود بيلينجهام، ديفيد ألابا، داني كارفخال، فران جونزاليس.

واختار المدرب تشابي ألونسو إجراء 4 تغييرات على تشكيل ريال مدريد الذي تفوق (2-1) على سوسيداد، قبل أيام، ليدفع بأرنولد وفالفيردي ورودريجو وماستانتونو بدلًا من كارفخال وسيبايوس وفينيسيوس ودياز.

يشار إلى أن ريال مدريد يحتفظ بالرقم القياسي كأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبًا.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد أولمبيك مارسيليا

